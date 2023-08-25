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有加油站才有安全感　常有滾屎感快就醫

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健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】一位三十出頭的鮮肉應徵到一個私人公司的老闆司機，雖然很珍惜這個工作，但因為老闆開會必須準時，擔心路況又害怕遲到，心理壓力炸鍋狀態下，他每次開到半路就想拉肚子，導致每次出門必須找加油站，不僅讓老闆在車上等，甚至最後因為造成老闆開會延遲，而錯過了與國外客戶簽約的重要會議，讓老闆損失了一筆很大的生意，就為了他的腸躁症，自覺虧欠便自行離職了。

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阮綜合醫院副院長蔡青陽醫師表示，腸躁症最常見的臨床症狀通常包括腹痛、腹瀉以及便祕，並且男女患者在症狀表現上有所不同，女性通常會便秘，腹瀉情況較少，而男性則可能更常表現為腹瀉。腸躁症的臨床症狀常受情緒波動影響，情緒因素如緊張、壓力和恐慌等可能導致腸蠕動異常。敏感、完美主義者或性急的人，甚至憂鬱症及焦慮症都可能引起腸躁症。

常有患者覺得自己就是腸躁症，然而，腸躁症的診斷需謹慎進行，蔡青陽醫師提醒，需透過先檢驗以排除其他疾病。例如進行腸胃鏡，以排除胃或大腸器質性疾病，另外也透過腹部超音波確認其他內臟沒有問題，並且抽血做生化學檢查確認數值正常，經過這些檢查後，才可能是腸躁症，並且歸咎腹瀉、腹痛或便秘等症狀是壓力造成的。

腸躁症首重抗痙攣消脹氣　新型口服藥安全性高

腸胃的疼痛與皮膚疼痛不同，蔡青陽醫師指出，在以內視鏡檢查時切除息肉時，患者並不會感到疼痛，但腸胃痙攣的收縮痛，或氣體在腸道的脹痛，會讓患者感到疼痛不適，因此腸躁症治療首重抗痙攣、消脹氣。

蔡青陽醫師進一步說明，腸躁症傳統治療採症狀治療，但若是軟便劑吃太多會拉肚子，並且止瀉藥過量，反而會便秘；若抗痙攣藥用太多，腸子不會蠕動，患者會更不舒服、更脹，但新型的抗痙攣劑並不會造成患者更不舒服，因此症狀治療的藥物都只能短期使用。若想要良好控制，長期使用必須要用真正治療腸躁症的藥。

目前臨床上已經有很好的腸躁症口服藥物可以達到良好治療效果，新型的口服藥是極少量吸收(<3%)，專一作用於腸胃道，並且以原劑型排出，不僅無全身副作用、安全性高，且穩定治療至少15週可達到最佳療效，預防90%患者免於腹痛復發的困擾，此外有共病，例如:攝護腺肥大或有三高疾病的患者，建議可以與主治醫師討論安全的用藥選擇。

阮綜合衛教　藥物＋心理調適雙管齊下

曾有一位科技公司的高階女主管，事業成功常常受邀去演講，但因為自己知道身體的極限是十分鐘、二十分鐘就會想要跑廁所，因此從來不敢接超過半小時的演講。後來透過良好的醫病和信任，患者配合醫囑持續服用口服藥物治療了三到四個月左右，除了症狀明顯改善，症狀復發率也降低了。甚至可以接一個小時的演講，患者十分感激，透過良好的疾病控制，也提升她在工作上的成就。

蔡青陽醫師指出，生活壓力會造成疾病惡化，但疾病本身又會造成生活壓力！患者感受自己的疾病造成別人的困擾，壓力雪上加霜，這種反覆的惡性循環讓腸躁症難以緩解。因此衛教在腸躁症治療中起著關鍵作用。透過衛教，患者能夠了解疾病的本質，學會適當的情緒管理，並配合醫囑規律服藥，通過醫患合作，才能取得最佳的治療效果。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58933

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