有加油站才有安全感　常有滾屎感快就醫

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常有患者覺得自己就是腸躁症，然而，腸躁症的診斷需謹慎進行，蔡青陽醫師提醒，需透過先檢驗以排除其他疾病。例如進行腸胃鏡，以排除胃或大腸器質性疾病，另外也透過腹部超音波確認其他內臟沒有問題，並且抽血做生化學檢查確認數值正常，經過這些檢查後，才可能是腸躁症，並且歸咎腹瀉、腹痛或便秘等症狀是壓力造成的。
腸躁症首重抗痙攣消脹氣 新型口服藥安全性高腸胃的疼痛與皮膚疼痛不同，蔡青陽醫師指出，在以內視鏡檢查時切除息肉時，患者並不會感到疼痛，但腸胃痙攣的收縮痛，或氣體在腸道的脹痛，會讓患者感到疼痛不適，因此腸躁症治療首重抗痙攣、消脹氣。
蔡青陽醫師進一步說明，腸躁症傳統治療採症狀治療，但若是軟便劑吃太多會拉肚子，並且止瀉藥過量，反而會便秘；若抗痙攣藥用太多，腸子不會蠕動，患者會更不舒服、更脹，但新型的抗痙攣劑並不會造成患者更不舒服，因此症狀治療的藥物都只能短期使用。若想要良好控制，長期使用必須要用真正治療腸躁症的藥。
目前臨床上已經有很好的腸躁症口服藥物可以達到良好治療效果，新型的口服藥是極少量吸收(<3%)，專一作用於腸胃道，並且以原劑型排出，不僅無全身副作用、安全性高，且穩定治療至少15週可達到最佳療效，預防90%患者免於腹痛復發的困擾，此外有共病，例如:攝護腺肥大或有三高疾病的患者，建議可以與主治醫師討論安全的用藥選擇。
阮綜合衛教 藥物＋心理調適雙管齊下曾有一位科技公司的高階女主管，事業成功常常受邀去演講，但因為自己知道身體的極限是十分鐘、二十分鐘就會想要跑廁所，因此從來不敢接超過半小時的演講。後來透過良好的醫病和信任，患者配合醫囑持續服用口服藥物治療了三到四個月左右，除了症狀明顯改善，症狀復發率也降低了。甚至可以接一個小時的演講，患者十分感激，透過良好的疾病控制，也提升她在工作上的成就。
蔡青陽醫師指出，生活壓力會造成疾病惡化，但疾病本身又會造成生活壓力！患者感受自己的疾病造成別人的困擾，壓力雪上加霜，這種反覆的惡性循環讓腸躁症難以緩解。因此衛教在腸躁症治療中起著關鍵作用。透過衛教，患者能夠了解疾病的本質，學會適當的情緒管理，並配合醫囑規律服藥，通過醫患合作，才能取得最佳的治療效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58933
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