《木曜4超玩》6名主持人再合體！製作團隊畢業「真心告白」全哭了
麥卡貝網路節目《木曜4超玩》團隊上月爆出幕後工作人員集體離職一事，像是製作人陳百祥、阿良等人紛紛離開團隊，更宣布暫停直播，引起熱議。而《木曜4超玩》在17日以及昨（24）日播出子企劃《一個屋簷下》峇里島篇，吸引許多粉絲觀看，尤其是下集，6名主持人合體，節目尾聲的「藝人與工作人員」真心話告白時間，更讓不少網友不禁紅了眼眶：「這集真的是太精彩，有歡笑，有福利，也有眼淚。」
記者郭佩蓉/綜合報導
《木曜4超玩》昨日播出「海島生存戰之大冒險真心話！全體畢業生大哭～」，主持群邰智源（邰哥）、KID、溫妮、泱泱、謝坤達、阿部瑪利亞以及品子一起飛往峇里島出外景，大家不僅到當地夜市購買美食給彼此品嚐、走訪許多景點，也一起出海浮淺、享用大餐和體驗SPA。
節目尾聲，時任節目製作人陳百祥也企劃了藝人與工作人員之間的真心話時間，第一組是溫妮與班班，溫妮話才講一半，就忍不住哭了，讓班班也瞬間流淚。原本僅是規劃品子的畢業典禮，豈料卻意外成了木曜團隊的畢業感言，讓網友們紛紛形容此趟峇里島行是木曜的畢業旅行。事實上，該影片早在4月底就已拍攝完成，而團隊得知「被離職」則是在7月初。
影片曝光後，網友們紛紛留言：「這集真的是太精彩，有歡笑，有福利，也有眼淚」、「很謝謝木曜團隊的所有人，無論是主持或是工作人員，因為你們盡力認真、真心為節目好，而製作出獨一無二、誰都無法模仿的節目；因為你們的善良真誠，締造出堅實的感情，而這種革命情感，都有好好的傳達給觀眾。」、「看完了這集，也看了許多留言，真的是再次被提醒，除了品子的畢業，更是木曜團隊的畢業，最後的環節真的是讓眼中的淚不爭氣滑了下來」、「藝人跟工作人員的互相告白，這一集真的很好哭。」