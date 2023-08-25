陳怡叡傳熱戀春風！女神拿玫瑰花「他秒按讚」 公司沒把話說死
「樂天第一美」陳怡叡（Yuri）憑甜美五官、D罩杯好身材，被譽為顏值最高的啦啦隊女孩，客串過不少國片、電視劇，先前加入運動實境節目《全明星運動會4》紅隊，人氣更上一層樓。近日陳怡叡傳出和本土天團玖壹壹成員春風祕戀，不但能夠進出彼此住處，男方還派專車接送女神南下，而陳怡叡的最新貼文，春風被發現按讚，沒有刻意避諱。
娛樂中心／綜合報導
陳怡叡近來赴紐約參加美國職棒大聯盟「大都會台灣日」活動，昨（24）日在IG分享於花旗球場（Citi Field）留影的一系列照片，她穿銀色上衣、黑色寬褲，拿玫瑰花四處擺拍，招牌笑容甜而不膩，配文寫下：「來MLB紐約大都會隊彩排，結果一到球場就聽到球場播放的全部都是樂天女孩們的團體單曲跟個人單曲！太感動了～大家還難得可以在空曠的球場大奔跑坐下曬太陽！幸福的一天！」
該篇貼文發布後，緋聞男友春風不忘按讚，對於28歲陳怡叡與大8歲春風傳戀情，樂天球團向《NOWnews今日新聞》表示：「公司對於藝人私下交友的情況都不會過問，跟朋友餐敘、聚會都是正常社交，大家不要過多聯想。希望大家多多關注她在球場和戲劇上的表現。」春風所屬的混血兒娛樂則說：「朋友聚會或出遊，不需要過多揣測，謝謝關心。」