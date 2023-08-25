要命！攝護腺癌轉移又有抗藥性　PARP抑制劑升級封殺癌細胞

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台灣泌尿科醫學會理事長馮思中指出，攝護腺癌的發生率及死亡率在台灣逐年增加，已分別占男性癌症的第5位及第6位，雖然早期發現的病友5年存活率接近百分之百，但若發生轉移，5年存活率僅剩不到4成，高死亡率堪稱是男人的無聲殺手。
寧穿紙尿褲也不就醫 台患者惡性程度高攝護腺癌初期大多沒有徵兆，症狀也不具特異性，容易與攝護腺肥大混淆，國人對攝護腺癌的警戒心亦不夠，病友往往忽略警訊，以至於近6成台灣病友確診時已是晚期。不僅如此，多數男性顧及自尊心，寧願穿成人紙尿褲也不願至泌尿科檢查，再加上國內衛教宣導不足、篩檢亦不如其他癌症普及，導致台灣男性攝護腺癌惡性程度較西方國家高，3成以上病友初次診斷時就有轉移病灶。
5大高危險群
- 年齡為60-80歲
- 有攝護腺癌家族史
- 帶有如BRCA突變基因者
- 服用男性激素
- 平時攝取較多高脂肪食物的男性
攝護腺癌常見轉移部位骨頭轉移佔75%
內臟器官或淋巴腺者約佔15%
骨頭轉移合併內臟器關或淋巴腺轉移10%
歐宴泉表示，門診觀察到有些病友都是先至骨科或其他外科就醫，因而錯失最佳治療時機，一旦轉移性攝護腺癌病友的格里森分數達到8以上或是PSA指數>20 ng/ml，疾病進程較為兇猛，未來惡化的機率較高，建議50歲以上男性每半年定期至泌尿科篩檢。
PARP抑制劑治療新選項 單打、雙用皆可轉移性攝護腺癌的治療選項多，不同的治療策略會影響後續疾病發展及病友存活期。根據標準治療指引，臨床初始治療為去勢療法（ADT），透過藥物或手術方式盡量降低體內男性荷爾蒙的濃度，但通常在治療1-3年後癌細胞會產生抗藥性，當病友血清中睪固酮濃度低至去勢標準（<50ng/dL），但癌細胞仍持續增長者，恐進入「轉移性去勢抗性攝護腺癌」，不僅治療棘手，還具快速高死亡率，臨床上亟待出現更好的治療方案。
台北榮民總醫院泌尿部男性生殖科科主任黃逸修說明，標靶藥物PARP抑制劑是透過抑制聚合酶PARP的活性，阻斷癌細胞DNA修復機制，進而導致癌細胞凋亡。臨床研究結果顯示，PARP抑制劑單獨使用於帶有BRCA突變基因的病友，可以有效延長無疾病惡化存活期，較新一代的荷爾蒙療法高出3倍；若與新一代荷爾蒙療法併用，可用於不分基因型的轉移性去勢抗性攝護腺癌友，且與新一代的荷爾蒙療法相比，影像學無進展生存期增加8至11個月，疾病惡化或死亡的風險也降低3成以上。無論是單獨使用或合併使用，PARP抑制劑能使腫瘤縮小、降低PSA指數，亦讓病友維持較好的生活品質。
黃逸修補充說明，考量未來疾病發展的不確定性，建議病友先進行基因檢測，若是BRCA突變基因者，可單獨接受PARP抑制劑治療，副作用較少，也可減輕治療的經濟負擔。
歐宴泉最後呼籲，50歲以上男性應每半年定期至泌尿科進行血液攝護腺特異性抗原（PSA）檢查與肛門指診，若是高度懷疑者，建議進行多參數磁振造影融合超音波影像切片，及早發現、及早治療，是與攝護腺癌和平共存之道。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59015
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