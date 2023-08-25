丫頭和閨密創業爆撕破臉！「第一次花錢買教訓」氣喊：她腦子變了
從《我愛黑澀會》出道的35歲女星丫頭（詹子晴）近年事業有成，創業跨界到電商領域，去年一年營收甚至高達10億元，從小資族變成富婆。不過她近期在節目上透露，過去創業有一項沒成功，是幾年前與閨密老公一起策劃推出服飾品牌，閨密角色則是從旁輔佐，豈料最後卻因為閨密一句話，成為雙方合作破局的導火線，讓她氣得直呼：「我也是第一次花錢買教訓，真的盡量不要跟朋友做生意，角色一不同，她腦子就變了。」
記者郭佩蓉/綜合報導
丫頭在節目《一袋女王》「理智斷線大暴走！人生中讓我抓狂的那一刻」主題分享過去曾經有創業失敗的經歷，她表示閨密的老公找她一起合作推出服飾品牌，閨密也同意，並說自己可以從旁協助，豈料某次在工作群組討論工作事宜時，閨密卻突然要求丫頭：「麻煩妳每一次講完話以後加一個表情符號。」讓丫頭滿頭問號、超級傻眼。
丫頭當下就問閨密為何要傳表情符號，閨密則說：「因為我們的員工都這樣。」讓丫頭理智線秒斷，氣得直說：「第一、我不是妳員工。第二、我有付錢，我是老闆。第三、我跟妳當這麼多年的姐妹，妳去看我跟妳的對話紀錄，我從來都不是會一直打表情符號的人，所以妳現在是在逼我做一個不合理的事情。」
但閨密仍不死心，還稱因為員工都這樣做，希望丫頭也能配合，讓她覺得實在太不合理，也因為這件事，讓雙方鬧得很不愉快，最後更上演太多宮鬥劇會發生的事情，這項合作便不了了之，「之後就沒有這個合作，我也是第一次花錢買教訓，就是真的盡量不要跟朋友做生意，角色一不同，她腦子就變了」。