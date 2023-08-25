金馬60電影音樂會免費看！范逸臣重現「國境之南」　四分衛嗨唱

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「影．響台灣 金馬60」電影音樂會的卡司，除了范逸臣、四分衛、戴愛玲外，還有DJ、創作歌手、演員多棲的馬念先、著名全方位藝人康康、金曲獎最佳台語女歌手秀蘭瑪雅、江惠儀、致力傳承台灣本土歌謠的文香、金曲最佳新人洪佩瑜、創作40年的知名音樂人陳明章、唱過多首膾炙人口電視電影布袋戲主題曲的周自從，還有深耕母語流行音樂的金鐘DJ邵大倫。
活動主持人則由知名喜劇《狗蛋大兵》出道、童星出身的楊小黎擔任，將為觀眾串聯武俠片、恐怖片、愛情電影、軍教片等15段電影主題，帶領大家穿越時光，重溫台灣電影100年。
文化部長史哲表示，為了打造屬於台灣的電影音樂會，他推出「影．響台灣」系列，2016年是「台灣50年50部」、2017年以「台語電影」為主題，策劃「咱的電影咱的歌」電影音樂會、2023年則是「台灣電影100年100部」。此系列音樂會從高雄轉至台北演出，以「台灣的音樂家、歌手、原創影像與音樂」，向台灣人記憶中的經典致敬，活動免費入場，並有線上直播，讓全台灣、全世界一起感受台灣電影的百年風采。
文化總會也為了本次活動，邀請金馬最佳幕後剪輯手林雍益製作宣傳影片，巧妙串聯高達26部台灣電影的經典畫面、對白，包含：《花甲大人轉男孩》中盧廣仲穿梭鄉間巷弄、《千禧曼波》中在基隆天橋行進的舒淇、《一路順風》許冠文演出計程車司機攬客等畫面，濃縮成30秒的精華，邀請大家一起用音樂回顧台灣電影100年。
文總指出，「影．響台灣 金馬60」電影音樂會將於9月23日（六）晚上7點、9/24（日）晚上6點，在兩廳院藝文廣場登場，一連舉辦兩天，免費入場，詳細資訊請鎖定文化部、文總臉書粉絲專頁，宣傳影片請上文總YouTube觀看。