贊助「酷玩一夏滑水趣」　郭倍宏打造不一樣親子共遊場域

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現場也邀請華山基金會、心路基金會、希望舞團、台灣愛與希望國際關懷協會等公益團體；以及星埕漫遊、高雄市鹽埕研究社、中華民國健康生活管理促進產業協會、高雄市啦啦隊協會等在地文化團體及非政府組織，到場擺攤響應多元議題價值與社會關懷。
在演出團隊方面，邀請了TALENT薩克斯風探索樂團、唐氏症天公仔愛心團，分別帶來爵士樂演奏、唐氏症寶寶擊鼓陣等音樂演出；以及由甫拿到台灣代表隊資格，將在今年11月底前往日本高崎參與2023「CWC啦啦隊世界錦標賽」的希望舞團，一群高雄年輕學子帶來的精彩啦啦隊演出。
此外，主辦單位亦邀請中華民國健康生活管理促進產業協會，安排長輩帶動跳及精油舒壓等活動，希望透過豐富的節目內容，傳達弱勢群體的議題關懷面向，如唐氏症家庭的社會支持、啦啦隊運動項目推廣、樂齡共榮社會等價值倡議，讓參與親水活動的家長與孩子，能認識且關注多元社會弱勢群體與相關議題及權益推動。
郭倍宏表示，社會的共善需要各方的力量，社會上仍有許多弱勢族群需要大家的關心和支持。此外，郭倍宏強調，台灣面臨少子化與人口結構老化的趨勢，每一位孩子都是台灣未來的希望。郭倍宏認為，疼惜新世代、照顧好每一位孩子是我們共同的責任，也是國家進步的重要基礎，如何為下一代打造更好的國家、建構安全富足的公民社會，則是他持續思考且努力的志業。
郭倍宏也希望在最後一週的夏日假期，打造一場具有社會關懷與教育意義的公益親水活動，藉由大地闖關遊戲與各項演出節目規劃，實現全年齡層族群共同參與、世代共樂的目標。郭倍宏表示，這場活動集合了許多公益團體與在地社團，除了透過非政府組織的力量推廣公益行動外，他也期待在炎炎夏日中，為高雄創造不一樣的親子共遊場域，讓每一個家庭都能玩的盡興也能玩的放心。