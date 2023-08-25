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贊助「酷玩一夏滑水趣」　郭倍宏打造不一樣親子共遊場域

▲由長期關懷與支持社會弱勢族群的高雄市第六選區立委參選人郭倍宏贊助的「酷玩一夏滑水趣」親子水上活動將於26、27日兩日在內惟國小舉辦。(圖／立委參選人郭倍宏辦公室提供)
▲由長期關懷與支持社會弱勢族群的高雄市第六選區立委參選人郭倍宏贊助的「酷玩一夏滑水趣」親子水上活動將於26、27日兩日在內惟國小舉辦。(圖／立委參選人郭倍宏辦公室提供)

記者郭凱杰／高雄報導

由長期關懷與支持社會弱勢族群的高雄市第六選區立委參選人郭倍宏贊助的「酷玩一夏滑水趣」親子水上活動將於26、27日兩日在內惟國小舉辦，除主辦方社團法人台灣二行程機車文化永續協會理事長呂志賢表示，這是一場結合音樂演出、公益市集與親水設施的親子活動外。贊助人郭倍宏也期待在炎炎夏日中，為高雄創造不一樣的親子共遊場域，讓每一個家庭都能玩的盡興也能玩的放心。

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▲「酷玩一夏滑水趣」親子水上活動除邀請長期為偏鄉兒童打造免費遊樂場、有台版「霍爾移動城堡」之稱的「何爺爺跳跳屋」，設置大型移動式水上樂園。(圖／立委參選人郭倍宏辦公室提供)
▲「酷玩一夏滑水趣」親子水上活動除邀請長期為偏鄉兒童打造免費遊樂場、有台版「霍爾移動城堡」之稱的「何爺爺跳跳屋」，設置大型移動式水上樂園。(圖／立委參選人郭倍宏辦公室提供)
「酷玩一夏滑水趣」親子水上活動除邀請長期為偏鄉兒童打造免費遊樂場、有台版「霍爾移動城堡」之稱的「何爺爺跳跳屋」，設置大型移動式水上樂園，搭建13項氣墊設施與2條主題滑水道，在暑期尾聲創造闔家共遊的消暑場域。

現場也邀請華山基金會、心路基金會、希望舞團、台灣愛與希望國際關懷協會等公益團體；以及星埕漫遊、高雄市鹽埕研究社、中華民國健康生活管理促進產業協會、高雄市啦啦隊協會等在地文化團體及非政府組織，到場擺攤響應多元議題價值與社會關懷。 

在演出團隊方面，邀請了TALENT薩克斯風探索樂團、唐氏症天公仔愛心團，分別帶來爵士樂演奏、唐氏症寶寶擊鼓陣等音樂演出；以及由甫拿到台灣代表隊資格，將在今年11月底前往日本高崎參與2023「CWC啦啦隊世界錦標賽」的希望舞團，一群高雄年輕學子帶來的精彩啦啦隊演出。

此外，主辦單位亦邀請中華民國健康生活管理促進產業協會，安排長輩帶動跳及精油舒壓等活動，希望透過豐富的節目內容，傳達弱勢群體的議題關懷面向，如唐氏症家庭的社會支持、啦啦隊運動項目推廣、樂齡共榮社會等價值倡議，讓參與親水活動的家長與孩子，能認識且關注多元社會弱勢群體與相關議題及權益推動。  
郭倍宏表示，社會的共善需要各方的力量，社會上仍有許多弱勢族群需要大家的關心和支持。此外，郭倍宏強調，台灣面臨少子化與人口結構老化的趨勢，每一位孩子都是台灣未來的希望。郭倍宏認為，疼惜新世代、照顧好每一位孩子是我們共同的責任，也是國家進步的重要基礎，如何為下一代打造更好的國家、建構安全富足的公民社會，則是他持續思考且努力的志業。

郭倍宏也希望在最後一週的夏日假期，打造一場具有社會關懷與教育意義的公益親水活動，藉由大地闖關遊戲與各項演出節目規劃，實現全年齡層族群共同參與、世代共樂的目標。郭倍宏表示，這場活動集合了許多公益團體與在地社團，除了透過非政府組織的力量推廣公益行動外，他也期待在炎炎夏日中，為高雄創造不一樣的親子共遊場域，讓每一個家庭都能玩的盡興也能玩的放心。

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