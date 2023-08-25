今日廣場》陳少甫／張斯綱被誰抹黑造謠？

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張斯綱是國民黨替士林北投提名的優質候選人，但是，張斯綱的政治發展道路，卻充滿超乎預期的艱難與挑戰。張斯綱在士林北投的政敵，始終在藍營內部，對張斯綱的抹黑也來自於藍營內部。張斯綱的性格，習慣與人為善，卻依然被有心人當成政敵。顯而易見的是，張斯綱因為優質陽光的形象，導致士林北投有特定議員，把張斯綱視為假想敵，將張斯綱當成自己選立委的障礙。
道理淺顯易懂。張斯綱的選票主要來自藍營的民眾，而不是綠營。民進黨支持者不會投給張斯綱，基進黨或時代力量的支持者，也不會投給張斯綱，反之，國民黨支持者或新黨支持者才會投票給張斯綱。換句話說，對張斯綱長期造謠的人，若不是出身於國民黨，就是來自於新黨。而這個人作夢都想成為立委。
張斯綱從2018年選上士林北投的台北市議員，立刻遭遇極其嚴重的負面攻擊。張斯綱的妻子李沛樺因癌症過世，然而，張斯綱的政敵，卻故意造謠張斯綱是因為外遇，導致李沛樺傷心欲絕自殺身亡。可是張斯綱在政治圈多年，所有認識張斯綱的人，都深知張斯綱和李沛樺鶼鰈情深。兩人相互扶持，患難與共。李沛樺不幸罹癌早逝的悲劇，無法讓張斯綱的政敵保存一絲身而為人的底線。
面對抹黑，張斯綱很難自證清白，比如妻子李沛樺的過世，張斯綱的證據就只剩下死亡證明書。然而，親人因死亡，經由醫師開立的死亡證明書，卻是所有失去過至親的人，一生最為痛苦和悲傷的文件，雖然只不過是薄薄的一張紙。然而，張斯綱的政敵，卻因為把張斯綱視為政治上的假想敵，日夜堅持不懈地抹黑，永無休止地造謠。抹黑張斯綱和電視製作人的女兒交往，進而導致女方懷孕並墮胎，再造謠張斯綱不僅有私生子，而且更同時和兩位女性議員交往。
資深媒體人黃光芹在結束專訪張斯綱後，聽完張斯綱公開和私下分享的心情，有感而發地說出政治很殘忍。黃光芹作為資深媒體人，看過和聽過無數政治圈骯髒的故事，但在理解張斯綱的遭遇後，還是不忍又不捨地指出，看見張斯綱的遭遇，體會到政治的殘忍，痛斥謠言何其殘忍。張斯綱在藍營內部的政敵，對張斯綱抹黑，窮盡一切人性的卑劣。張斯綱甚至被汙衊造謠擁有雙重國籍。
出身新潮流的吳思瑤，冷眼旁觀藍營不斷上演爭權奪利的鬧劇，也只能微笑。
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