女星斬斷豪門婚！張清芳獲16億財產 Melody被告離婚協議無效
日籍女星佐藤麻衣2014年嫁給台塑集團創辦人王永慶的長孫王泉仁，麻衣近日受訪間接證實已經離婚了，並且準備復出台灣演藝圈。許多女星嫁入豪門，並不是每對都能相伴到最後，女星張清芳、Melody、何如芸，都曾進入豪門，最後皆以離婚收場，展開新的人生。
記者薛羽彤/綜合報導
有樂壇「東方不敗」稱號的歌后張清芳，2005年嫁給宋學仁，淡出演藝圈，育有兩個兒子，在家裡相夫教子，2020年宣布與大14歲的富商宋學仁離婚，結束15年婚姻，張清芳獲得16億財產，對於離婚原因不願多談，僅透露「無法克服雙方的差異性」，兩人和平離婚好聚好散，沒口出惡言。
何如芸2003年嫁給花蓮美侖飯店董事王敏錡，婚後育有兩子，何如芸嫁進豪門後，有長達8年時間沒演戲，跟張清芳一樣，淡出演藝圈。2019年何如芸傳出婚變，離婚官司打了3年多，終於在2022年正式離婚，結束19年的婚姻。本月11日，何如芸發文透露，律師告訴她終於完成離婚的最後一個協議，她感到了完全的解放，並在當晚和藍心湄、陳美鳳喝到半夜1點，回家後狠狠哭了最後一場。
Melody（殷悅）2006年嫁給富商吳育奇，今年7月無預警在臉書上宣布，結束17年婚姻，Melody提到與丈夫之間性格和思想理念差距太大，經過多年堅持與努力，雙方同意勇敢面對並放下。不過，事後Melody被爆奪走前夫家上億房產、逼男方簽下協議；男方也傳出為此委託律師提出「離婚協議無效之訴」，離婚後撕破臉。Melody還被抓包刪離婚文，事後她澄清是認為事情已經告一段落，跟經紀人討論之後，決定撤除文章以免影響之後工作的發文。