近視雷射、白內障術後「乾眼」　如何降低併發症？人工淚液怎麼選擇？

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術後乾眼原因曝 術前、術後注意「這些」降低風險為什麼眼科術後患者更容易有乾眼症呢？徐旭亮理事指出，手術過程中手術能量、儀器等難免會破壞外眼的上皮組織，或是造成眼表神經短暫傷害，使淚液分泌減少、不穩定，導致術後眼睛乾澀狀況。
乾眼症是近視雷射、白內障手術術後常見的併發症之一，若要降低術後乾眼的發生，徐旭亮理事表示，術前、術後、日常生活保健都有相關的注意事項：
- 術前－「乾眼症評估」：
- 術後－
- 「留意乾眼症的發生或惡化」：出現溢淚、乾澀、有異物感等症狀要提高警覺，建議進一步諮詢醫師評估治療
- 「若發生乾眼症應積極治療」：諮詢醫師選用合適的人工淚液，避免乾眼症影響術後效果
- 日常生活保健：
而立委賴品妤就分享，自己是在準備做近視雷射前才知道有乾眼症，過去工作長時間坐在電腦前，常常覺得眼睛乾澀、紅眼等，甚至乾到隱形眼鏡眨眼就就掉出來，但都沒有理會，覺得眼睛眨一眨、自己買眼藥水點就好。
許多人應該都和立委賴品妤一樣有過類似的經驗，但乾眼症若長期未處理恐會影響視力，甚至進而對心理、生活、經濟產生影響。立委賴品妤也藉此機會呼籲有相同情況的病友，應尋求專業醫師協助改善乾眼問題。
人工淚液第一線治療 選擇應注意3大關鍵目前，乾眼症的第一線治療是使用人工淚液，市面上有許多款不同功效的人工淚液，台灣白內障及屈光手術醫學會提醒，民眾在選擇人工淚液時，應注意以下3大關鍵：
- 主成分：
- 賦形劑：
- 不含防腐劑：
孫啟欽理事長提醒，台灣每年約有9.8%以上的患者在白內障手術後出現乾眼症，近視雷射術後6個月也有約20%的病人有乾眼症顯著惡化的趨勢，民眾若於術後發現乾眼問題，應積極治療、遵照醫囑使用適合自己的人工淚液。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59013
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