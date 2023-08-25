日本最強新人藤井風MV赫見晴光市場、萬華宮廟 台灣粉絲準備踩點
26歲日本鬼才創作歌手藤井風（Fujii Kaze），為近年最被受矚目的樂壇新人，知名音樂人姚謙曾發文推薦去年的首張專輯《HELP EVER HURT NEVER》，「整張都好聽的音樂...整張都喜歡」，他的最新單曲〈Workin' Hard〉於今（25）日午夜上線，MV早1小時首播，台灣樂迷發現取景地有內湖汽機車報廢場，晴光市場、台北市民宅巷弄等，備感親切，直呼：「身為台灣歌迷真感到榮幸！」
記者楊穎軒／綜合報導
MV開場，藤井風穿紅色連身工作服在汽機車回收場跳舞，實際地點為台北市內湖區「長虹雲端科技大樓」附近的報廢汽機車回收場，化身超商店員的橋段可見標示繁體中文商品的牌子，藤井風扮演垃圾車清理員經過的巷子門牌顯示在萬華區大理街，他還穿上採茶的服裝，與婆婆媽媽跳舞，畫面俏皮又可愛，其中一幕削竹筍的背景在中山區晴光市場。
此外，MV中後段，垃圾車開走時，鏡頭拉遠，右方可見一座宮廟，此處是位於和平西路三段的萬華福興宮，最後藤井風在一間老公寓天台拍打棉被，該地是華江整建住宅（環南舊公寓），台灣網友留言：「好喜歡小人物努力工作的角色設定，拍攝地點在台灣！身為台灣歌迷真感到榮幸！謝謝Kaze和團隊的用心」、「拍得好快！拍完不到一個禮拜就播了！藤井本人很有親和力！謝謝來台灣拍MV，很榮幸能參與這支MV」！