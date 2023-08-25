輝達財報驚艷四方！回顧業績超狂成長歷程 2024可望再登頂
輝達財報驚艷四方，第二季營收135.1億美元，優於預期，展望第三季，輝達估營收160億元，數字較去年暴增170%。回顧輝達自2022年起的火箭式成長歷程，去年四季財報公佈的營收依序為83億、67億、59億、60億美元，到了今年第一、第二季，大幅成長至72億、135億美元，外媒報導更指出，此次令人瞠目結舌的預測，可能還不是輝達的巔峰，看旺2024年強勁訂單。
記者鄭妤安／台北報導
AI處理器大廠輝達昨（23）日公布最新財報，第二季營收135.1億美元，季增88%，毛利率達71.2%，優於預期。展望第三季，輝達估營收160億元，數字較去年暴增170%，同樣優於分析師估的126億元，輝達財報與展望佳，也讓輝達當日盤後股價一度飆漲9%，股價衝破510美元新高。
觀察輝達自2022年起的財報，當中經歷火箭式成長歷程，去年四季營收依序為83億、67億、59億、60億美元，到了今年第一、第二季，大幅成長至72億、135億美元，如今又預估第三季營收將上升至160億美元，顯示輝達在這波AI熱潮中的領先受益者地位。
外媒報導表示，此次令人瞠目結舌的預測，可能還不是輝達的巔峰，輝達首席財務官（CFO）Colette Kress指出，輝達看到了「巨大的需求」，並且可預見到2024年將有非常強勁的訂單，「我們將在明年繼續增加供應。」