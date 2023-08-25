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讓遠道的孩子有築夢基地　陳建仁：投入50億興建大學宿舍

▲陳建仁參觀日前落成的勤益科大養浩學舍，對宿舍的多元功能感到滿意。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.25）
▲陳建仁參觀日前落成的勤益科大養浩學舍，對宿舍的多元功能感到滿意。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.25）

記者顏幸如／台中報導

各大學開學在即，許多新生家長為孩子住宿問題焦頭爛額，行政院長陳建仁今到國立勤益科大參觀新落成的學生宿舍。他表示世界很多新興產業如雅虎、臉書、Meta的起源都是在大學宿舍，政府在「新世代學生住宿環境提升計畫」投注50億元，希望宿舍成為學生最溫暖的第二個家、人生築夢的基地。

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陳建仁今（25）日上午先到台中市潭子區的菱生精密工業，參訪產學合作情形，隨後轉往國立勤益科技大學關懷住宿環境。陳建仁指出，菱生是台灣十大半導體封裝測試廠，加入產學攜手計劃2.0推動人才培育，已有15位勤益科大畢業生被留任、有的甚至大三大四就來工作，陳建仁讚許菱生精密達到適性揚才的目的，讓學生發揮所長、對企業界有所貢獻。

陳建仁隨後參觀8月2日落成的勤益科大第二宿舍（養浩學舍），校長陳文淵表示，宿舍造價7.8億元，為地上8層、地下一層的多功能綠建築，含無障礙寢室共852個床位，還有祈禱室、輕食廚房、小型研討室、智慧便利商店及72個停車格。過去宿舍床位不足，大一新生須抽籤才能入住，養浩學舍啟用後，所有大一新生、國際學生皆可保證入住。

▲造價7.8億元的養浩學舍啟用後，未來勤益科大大一新生不怕沒有宿舍住。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.25）
▲造價7.8億元的養浩學舍啟用後，未來勤益科大大一新生不怕沒有宿舍住。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.25）
陳建仁憶起自己的大學生活，表示那時最盼望能住宿舍，但學校宿舍很少，從中南部上來的同學必須抽籤，北部的學生根本不可能！即使如此，同學們仍經常在學校宿舍混到很晚才離開。

陳建仁舉雅虎、微軟、google、臉書、meta等企業為例，強調大學宿舍在科技產業扮演很重要的角色，志同道合的年輕人在宿舍裡集思廣益腦力激盪，有些人還沒畢業就先創業。他強調宿舍是學生最溫暖的第二個家，尤其對遠道學生來講更是重要，政府推動新世代學生宿舍提升計劃責無旁貸，未來也會繼續做。

▲陳建仁表示政府投注50億元，希望宿舍成為學生最溫暖的第二個家、人生築夢的基地。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.25）
▲陳建仁表示政府投注50億元，希望宿舍成為學生最溫暖的第二個家、人生築夢的基地。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.25）
陳建仁說，政府投注50億經費協助大學興建宿舍、學生校外租金補貼、弱勢學生助學計劃精進措施。2018年至2022年高教深耕計劃投入836億經費，第二期（2023至2028年）增加到970億。新世代學生宿舍提升計劃除了興建宿舍大樓，也為有需求的學校提升宿舍環境。

陳建仁指出，瑞士國際洛桑管理學院全球競爭力評比，台灣排名世界第6，政府一方面積極投入人才培育，為台灣打下新的基礎，另方面努力拚經濟、嚴守財政紀律。他強調有好的預算，就能在下一代投資更多，幫助有雄心壯志的年輕人築夢、未來奉獻心力讓台灣更加堅韌溫暖。
 

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