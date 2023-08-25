讓遠道的孩子有築夢基地　陳建仁：投入50億興建大學宿舍

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陳建仁隨後參觀8月2日落成的勤益科大第二宿舍（養浩學舍），校長陳文淵表示，宿舍造價7.8億元，為地上8層、地下一層的多功能綠建築，含無障礙寢室共852個床位，還有祈禱室、輕食廚房、小型研討室、智慧便利商店及72個停車格。過去宿舍床位不足，大一新生須抽籤才能入住，養浩學舍啟用後，所有大一新生、國際學生皆可保證入住。
陳建仁憶起自己的大學生活，表示那時最盼望能住宿舍，但學校宿舍很少，從中南部上來的同學必須抽籤，北部的學生根本不可能！即使如此，同學們仍經常在學校宿舍混到很晚才離開。
陳建仁舉雅虎、微軟、google、臉書、meta等企業為例，強調大學宿舍在科技產業扮演很重要的角色，志同道合的年輕人在宿舍裡集思廣益腦力激盪，有些人還沒畢業就先創業。他強調宿舍是學生最溫暖的第二個家，尤其對遠道學生來講更是重要，政府推動新世代學生宿舍提升計劃責無旁貸，未來也會繼續做。
陳建仁說，政府投注50億經費協助大學興建宿舍、學生校外租金補貼、弱勢學生助學計劃精進措施。2018年至2022年高教深耕計劃投入836億經費，第二期（2023至2028年）增加到970億。新世代學生宿舍提升計劃除了興建宿舍大樓，也為有需求的學校提升宿舍環境。
陳建仁指出，瑞士國際洛桑管理學院全球競爭力評比，台灣排名世界第6，政府一方面積極投入人才培育，為台灣打下新的基礎，另方面努力拚經濟、嚴守財政紀律。他強調有好的預算，就能在下一代投資更多，幫助有雄心壯志的年輕人築夢、未來奉獻心力讓台灣更加堅韌溫暖。