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司改第6年！《揭弊者保護法》4法案　行政院揭進度、提送時程

▲行政院政務委員羅秉成分析國內外台灣司法的調查結果（圖／記者潘千詩攝，2023.08.25）
▲行政院政務委員羅秉成分析國內外台灣司法的調查結果（圖／記者潘千詩攝，2023.08.25）

記者潘千詩／台北報導

「司法改革」是總統蔡英文當初上台時的政策之一，自2017年司法改革國是會議結束後，今年已經是第6年。因《妨害司法公正罪》、《揭弊者保護法》、《棄保潛逃罪》等3個法案都是司法改革項目之一，以及司法警察利用科技偵查犯罪的法源依據《科技偵查法》皆遲遲沒有下文，對此，行政院政務委員羅秉成表示，政院正在討論中，會儘速送立法院審議。

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司法院、行政院今（25）日聯合舉行「司法改革重點成效記者會」，由司法院長許宗力、行政院政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥聯袂出席。

對於改革司法已經6年了，國人覺得有成效嗎？儘管司法院整理出台灣民意基金會對於司改滿意度調查的民調，以及瑞士洛桑管理學院（IMD）對於司法公正性指標，兩單位的調查數字皆呈明顯上升趨勢，但即使官方數據漂亮，外界仍關心《妨害司法公正罪》、《揭弊者保護法》、《棄保潛逃罪》等3部法案，行政院到底何時要提送至立法院審議？

▲台灣民意基金會對於司法改革滿意度的民調（圖／司法院提供）
▲台灣民意基金會對於司法改革滿意度的民調（圖／司法院提供）
▲瑞士洛桑管理學院司法公正性指標（圖／司法院提供）
▲瑞士洛桑管理學院司法公正性指標（圖／司法院提供）
羅秉成說，《揭弊者保護法》在屆期不連續的情況下，各界還也意見，主要是原本公私部門都適用，但是對私部門而言，因國內中小企業非常多，是否有可行性？必須評估。後來，法務部有再提一個版本，就是把私部門合理限縮在「上市櫃」公司，畢竟在資本市場取得資本，影響力較大，如果是公開發行公司違反證交法相關規定就是重罪。

羅表示，除了列舉罪名作為揭弊者保護的範圍以外，適用對象在私部門部分仍認為需要放，只是在範圍部分需要調整，正在溝通中，其他條文都已經審竣，有機會儘速提送。

另外，《妨害司法公正罪》、《棄保遣逃罪》相關法條，羅指出，近期也在密集討論構成要件，因為有些法條大家還有待凝聚共識，特別是構成要件的明確化，比如大家認為「關說」不好，「司法關說」應該成罪，但這種罪名在其他國家不多見，如何讓司法構成要件明確化，正持續討論，希望能儘速提出。

而在科技不斷推陳出新下，AI、ChatGPT越來越成熟，已有犯罪集團結合新科技詐騙。法務部2020年首度推出《科技偵查法》草案，竟引發侵害人權的疑慮，結果草案被退回法務部，時隔3年，目前該草案已更名為《科技偵查保障法》，法務部長蔡清祥證實，草案已送往行政院審議，也請各界再提供意見給法務部參考。

羅秉成說，該法案正試圖在如何有效的科技偵查又要人權保障間做平衡，該法案要放在什麼位置？採取什麼立法原則？比如：高度的法官保留原則？或是在哪些情況下對個人隱私侵害比較不嚴重，可以採取較寬鬆的做法？都還有待討論，法務部近期送行政院後，政院已經開始討論，期望儘速達成共識，看這個會期能不能有機會送立法院。

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