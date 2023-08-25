司改第6年！《揭弊者保護法》4法案　行政院揭進度、提送時程

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對於改革司法已經6年了，國人覺得有成效嗎？儘管司法院整理出台灣民意基金會對於司改滿意度調查的民調，以及瑞士洛桑管理學院（IMD）對於司法公正性指標，兩單位的調查數字皆呈明顯上升趨勢，但即使官方數據漂亮，外界仍關心《妨害司法公正罪》、《揭弊者保護法》、《棄保潛逃罪》等3部法案，行政院到底何時要提送至立法院審議？
羅秉成說，《揭弊者保護法》在屆期不連續的情況下，各界還也意見，主要是原本公私部門都適用，但是對私部門而言，因國內中小企業非常多，是否有可行性？必須評估。後來，法務部有再提一個版本，就是把私部門合理限縮在「上市櫃」公司，畢竟在資本市場取得資本，影響力較大，如果是公開發行公司違反證交法相關規定就是重罪。
羅表示，除了列舉罪名作為揭弊者保護的範圍以外，適用對象在私部門部分仍認為需要放，只是在範圍部分需要調整，正在溝通中，其他條文都已經審竣，有機會儘速提送。
另外，《妨害司法公正罪》、《棄保遣逃罪》相關法條，羅指出，近期也在密集討論構成要件，因為有些法條大家還有待凝聚共識，特別是構成要件的明確化，比如大家認為「關說」不好，「司法關說」應該成罪，但這種罪名在其他國家不多見，如何讓司法構成要件明確化，正持續討論，希望能儘速提出。
而在科技不斷推陳出新下，AI、ChatGPT越來越成熟，已有犯罪集團結合新科技詐騙。法務部2020年首度推出《科技偵查法》草案，竟引發侵害人權的疑慮，結果草案被退回法務部，時隔3年，目前該草案已更名為《科技偵查保障法》，法務部長蔡清祥證實，草案已送往行政院審議，也請各界再提供意見給法務部參考。
羅秉成說，該法案正試圖在如何有效的科技偵查又要人權保障間做平衡，該法案要放在什麼位置？採取什麼立法原則？比如：高度的法官保留原則？或是在哪些情況下對個人隱私侵害比較不嚴重，可以採取較寬鬆的做法？都還有待討論，法務部近期送行政院後，政院已經開始討論，期望儘速達成共識，看這個會期能不能有機會送立法院。