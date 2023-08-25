防假簡訊詐騙！數位部9月底試辦政府短碼簡訊　有「111」是真的

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數位部表示，已協調電信業者，在簡訊發送端進行檢核把關，只有透過該平臺才能以「111」這3碼發送簡訊，確保從國內、國外所發送至民眾手機的簡訊，絕無法仿冒政府專用短碼。
唐鳳指出，數位部去年已推出政府專用短網址服務，提供政府機關將冗長、不易記憶的長網址轉換為精簡的短網址，有利於政府機關傳播公共資訊，並讓民眾更容易識別政府網站，減少誤連詐騙或釣魚網站的風險，現在進一步推出政府專用短碼簡訊「111」，兩項服務搭配運用，確保政府訊息不容易被冒用，有助於從源頭防堵詐騙，提升社會數位韌性。
在促進產業發展與數位轉型方面，唐鳳說，鑑於近年來遠距工作、視訊會議、數位娛樂等相關網際網路應用服務持續發展，數位部參考各國美國、加拿大、巴西、南韓、英國、日本、歐盟等各國規劃方式及技術規範，開放6GHz頻段供Wi-Fi 6E使用。相關法規命令經行政院核定後，已在8月24日簽准公文，後續待國家通訊傳播委員會完成各項Wi-Fi 6E設備的器材審驗規定及程序後，民眾即可體驗最新技術。
唐部長說明，有別於現行Wi-Fi在2.4及5GHz頻段運作，Wi-Fi 6E增加可使用6GHz（5945-6425MHz）頻段，支援更大頻寬、更快的傳輸量及較低延遲。開放Wi-Fi 6E將促進相關產業發展，如企業建置智慧工廠等創新應用，並進一步提升民眾對於創新科技的體驗，如支援AR、VR等穿戴式娛樂裝置等。