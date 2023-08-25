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嗆高虹安騙子！新竹棒球場檢測報告　翁達瑞：竟用高爾夫球場標準

▲旅美教授翁達瑞揭露，報告使用的草皮土壤標準是來自美國高爾夫球協會（USGA）。（圖／新竹市政府提供）
▲旅美教授翁達瑞揭露，報告使用的草皮土壤標準是來自美國高爾夫球協會（USGA）。（圖／新竹市政府提供）

記者林怡昕／台北報導

新竹市政府從美國請來大聯盟（MLB）指定場務單位BrightView，來台對「大祕寶」新竹棒球場進行場勘，報告昨天出爐，不過，旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）發現，這家公司只承包過棒球場的草皮鋪設與照護工作，從未參與棒球場的設計與興建，他更揭露，這份報告使用的草皮土壤標準，竟然來自美國高爾夫球協會（USGA），痛批新竹市長高虹安是不折不扣的騙子。

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新竹市政府從美國請來大聯盟（MLB）指定場務單位BrightView來台進行場勘，日前終於收到檢測報告，內容指出，場地排水性能不良、石層顆粒，以及內野土壤成分不符職業標準等，均易造成球員的負擔、傷害。

不過，翁達瑞昨（24）日在臉書發文指控，新竹市政府的新聞稿使用「大聯盟場務專家」的頭銜，報告書共13頁，完全看不到任何有關大聯盟（MLB）的字眼，報告書的內容侷限在草皮表面與次表面的土壤品質。

翁達瑞再指，報告書的信頭是BrightView，也就是他提到的造景公司，這家公司只承包過棒球場的草皮鋪設與照護工作，從未參與棒球場的設計與興建，而且，報告書的主要署名者叫Murray Cook，職銜是「運動草皮主管」，不是棒球場的設計或興建專家。

翁達瑞也提出，報告書的副署名者就是來台灣檢查球場那位Chad Olsen，Olsen只是第一線的草皮工頭，連在報告書「單獨署名」的資格都沒有，「Chad Olsen不過是草皮鋪設與維護的工頭，根本不是大聯盟的場務專家」，因爲Chad Olsen只是草皮工頭，沒有能力檢查棒球場的設計與施工，整份報告集中在草皮土壤的品質。

「這份報告使用的草皮土壤標準竟然來自美國高爾夫球協會，全文出現九次美國高爾夫球協會的英文縮寫（USGA）」翁達瑞痛批，高虹安是不折不扣的「騙子」，宣稱請來大聯盟場務專家檢查新竹棒球場，結果來的是造景公司的草皮工頭，只檢查球場的草皮土壤品質，而且用的竟然是高爾夫球場果嶺的標準。

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