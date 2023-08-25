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感冒中耳炎變耳膜破損　內視鏡微創手術救聽力

感冒中耳炎變耳膜破損　內視鏡微創手術救聽力
感冒中耳炎變耳膜破損　內視鏡微創手術救聽力

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】53歲的蔡女士因感冒併發中耳炎，感冒雖然治療痊癒，但是中耳炎卻造成左耳耳膜破損，反覆流出分泌物，聽力因此退化，家人朋友跟她講話經常聽不清楚，難以溝通。蔡女士原想觀察看看是否會好轉，可是卻再度感冒，耳朵更痛，分泌物也變得更多。醫師評估她只聽得到55分貝的音量，聽力明顯受損(正常聽力為25分貝)，遂施以「內視鏡微創耳膜修補術」，術後1個月，耳膜已完全修復，3個月後，聽力也進步到28分貝，溝通無礙，恢復了生活品質。

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感冒引起中耳炎　務必就醫追蹤

台北慈濟醫院耳鼻喉科鄭靜雯醫師指出，耳膜是耳朵的重要構造，僅約1乘1公分大，厚不到1毫米，要是不慎破損且範圍大於2成，就會引發傳導性聽力障礙，若受損不到2成則不一定影響聽力。耳膜受損的原因裡，中耳炎是最常見的成因，此類感染占約4、5成，外力撞擊的破損則約2成，可能是挖耳朵、水柱沖擊、耳壓變化所導致。

鄭靜雯醫師說明，感染以孩童居多，感冒、鼻竇炎等細菌會經由耳咽管進入耳朵而引起中耳炎，嚴重的感染會導致耳膜破損，現今抗生素發達，急性期治療後，耳膜會逐漸癒合；即便是外傷型破損，只要範圍不大、保持乾燥以藥物治療就能自行癒合，因此真正需要手術的情況不到1成。

持續性耳膜破損　微創手術恢復快

若耳膜破損未適切治療，導致破損嚴重，出現分泌物，日積月累下將可能合併中耳、內耳問題，包含上皮細胞增生長膽脂瘤、暈眩、頭暈、神經性聽力障礙，更甚者可能引起顏面神經麻痺，而細菌要是擴散至腦部更可能發生腦膜炎或腦膜下膿瘍等嚴重情形，萬不可輕忽。

若發炎、破損持續兩三個月以上就會建議手術治療。鄭靜雯醫師解釋，以內視鏡的方式從外耳道深入耳內手術不需要特別縫補，僅需以1公分的傷口取耳前筋膜組織，作為支撐耳膜的鋼骨架構，墊在耳膜下方，讓耳膜順其生長即可，必要時亦可利用自體血小板幫助修復。耳膜會在修補手術後1個月左右自行增生修復，手術成功率高達九成，但並非所有病人都適用微創手術，要是症狀過於嚴重，醫師仍會視情況輔以傳統手術治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58956

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