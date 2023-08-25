中華職棒／堪稱是中職史上最強吉祥物！味全龍邀大義重出江湖熱舞
被稱為是中華職棒「史上最強」吉祥物大義，今（25）日傳出，在8月26日味全龍假日主題日「Forever85」徐生明總教練紀念日將登場，全隊也將換上85號假日迷彩球衣出賽，比賽也使用特殊用球，也邀請師母謝榮瑤女士擔任開球投手，大義即將重現「生明大義」的感動時刻。
記者吳政紘/綜合報導
8/26(六)是味全龍每年一度的「Forever85」徐生明總教練紀念日，當日龍隊全體球員將換上「85號假日迷彩球衣」出賽，比賽也將使用特殊用球，與所有球迷一起紀念緬懷徐生明總教練。
今年「Forever85」的開球貴賓，將由師母謝榮瑤女士擔任開球投手外，還特別邀請到一位徐總的好朋友共同參與開球儀式，並重現當年的球場經典畫面。
提到徐總，就不得不提，2013年的義大犀牛，由他主導擔任總教練，並在上半季封王，還掀起「曼尼旋風」，他跟義大犀牛吉祥物大義的互動也令球迷感到難忘。
大義可說是不折不扣的「舞棍」，隨時可以來上一段舞蹈，還會跟球迷朋友互動，此外，大義還有參加2019全台灣吉祥物大賽，可惜輸給台灣虎航虎將跟家扶基金會吉祥物家扶兒保娃娃，可說是十分令人難堪的一次比賽。