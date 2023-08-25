網紅推薦行動電源爆炸！快看機器序號　墨子科技：派車收回換新機

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此外，只要是購買該款產品的人，不分規格序列號，都可在全台25間獨立授權門市進行免費健檢服務。此外，今（25）日起至11月30日期間，若是產品有任何瑕疵問題，經檢測單位確認後，將直接免費提供1台全新更換給消費者。
◾墨子科技聲明原文：
敬告 親愛的顧客：
本公司「墨子科技」旗下產品『MOZTECH® 萬能充Pro 多功能五合一行動電源』近日有網友於社群上指出，在使用本產品在充電時突然燃燒，導致消費者受傷一事引發大量討論與爭議。
我們在得知此事件後，第一時間成立專案小組進行內部查核作業，並針對此類型產品進行深度調查分析。同時也立刻與該名消費者取得聯繫。總經理連同核心團隊一同前往金門與消費者會面並了解該名使用者傷勢情形。對於此事件，我們真的感到非常抱歉，也謝謝該名使用者的諒解，除了讓我們把產品帶回來研究造成事件發生的成因外，也願意接受我們的歉意，「墨子科技」將會優先照顧使用者所造成傷害，並全力給予傷者治療支援跟賠償。
本產品均有通過台灣經濟部標準檢驗局以及國家通訊委員會之規範，本公司秉持高標準審核，為了讓消費者更加安心，已將相關產品送至第三方公正機關進行檢驗，後續釐清相關狀況與檢驗結果出爐後，將會在一周內提供並與大眾詳細說明，期望盡快釐清問題，解除消費者疑慮。
在此，本次事件引發之爭議，造成消費者的不安及擔憂再次鄭重地致上萬分歉意。由於目前我們尚未得知產品檢測結果、產品批次號碼，為避免消費者之使用疑慮，產品規格處之序列號202211、 202212『 MOZTECH® 萬能充Pro 多功能五合一行動電源』的消費者，請主動聯繫本公司客服，本公司將會派車收回並更換新機一台。同時，為了讓消費者更安心的使用產品，凡購買MOZTECH® 萬能充Pro 多功能五合一行動電源產品於全台25間獨立授權門市進行免費健檢服務。
即日2023/08/25起至2023/11/30迄，如產品有任何瑕疵問題，經檢測單位確認後，本公司將直接免費提供一台全新更換給消費者。未來，本公司會以更高的標準審核積極檢視產品生產流程、增強定期檢驗流程，以確認品質安全無虞。同時，本公司將會進一步針對客服SOP流程與教育訓練進行大幅改善與優化，以提升客戶服務品質。