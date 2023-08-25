中禁台芒果下一步？陳吉仲：農產外銷中國比例已逐步下降
中國禁止台灣芒果輸入，針對中國動輒近台灣農產品，農業部長陳吉仲今（25）日到高雄參加2023「南方領袖教育學院」受訪時說，其實在2016小英總統執政後就要求農業分散單一市場的風險，幾年前外銷比例裡面，最高的是23％到中國市場，可是到去年只剩下不到13％，第一名是美國、第二名是日本，中國已經到第3名，到今年8月20號為止，台灣外銷到中國的市場已經降到10％以下，美國、日本是第1，香港第3。
記者鄭婷襄／高雄報導
針對這個禮拜一的芒果禁令，中國不依照國際規範，片面暫停台灣的芒果輸出的部分，其實經過評估，在過去5年平均大概有1000公噸的數量到中國，今年全國產量17萬公噸，佔比例只有0.05％，芒果是一個內需型的這個需求的水果，所以評估影響幅度不大。
目前日本反而是台灣最大宗的水果出口國，出口就超過5成多，現在就是全力的來讓日本、美國、新加坡等市場持續的擴大，那新興市場也持續的在開拓。
陳吉仲表示，現在今年是水果大年、芒果吃完之後，8月要開始採收文旦，文旦也是被中國禁止的，而且在去年被禁止的時候，我們遇到白露跟中秋節只有3天，還是跟10大產區的所有的農會一起努力，維持在每公斤都是50幾塊以上的價格，那今年則會讓文旦外銷、內銷、加工全部啟動，距離中秋佳節還有一個多月，大家可以踴躍購買台灣文旦。