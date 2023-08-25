蘇拉颱風恐成強颱！最快周二發布海警 8/30開學日「暴雨躲不掉」
蘇拉颱風目前在台灣東南方四百多公里海面上，由於目前環境適合颱風發展，不排除將升級為強烈颱風，中央氣象局預報指出蘇拉颱風將在禮拜五、禮拜六（25日、26日）會先往南遠離，下周一（28日）北轉，下周二（29日）朝台灣前進，周三、周四（30日、31日）最接近台灣並造成天氣影響，氣象局不排除最快下周二發布海警，從未來降雨趨勢也可以看到，8月30日開學日將躲不過颱風外圍環流影響的暴雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局預報員劉宇其指出，目前蘇拉颱風距離台灣東南方四百多公里海面上，周五至周日（25日至27日）會先往呂宋島方向前進，先稍微遠離台灣一些，一直到下週二往北逐步靠近台灣，下週三距離台灣東南方不遠處，不排除下周三、周日颱風會再往西北更靠近台灣，預計預計外圍環流和颱風將對台灣造成影響。
至於颱風對哪些地方影響最劇烈，根據目前預測的資料模式看來，變數還是相當大，有些路徑顯示颱風可能偏東距離台灣比較遙遠，也有一部分路徑是往台灣方向更為靠近，甚至通過台灣上空成為「穿心颱」，不過也有路徑顯示會從台灣南邊通過，不過所有路徑看來，8月30日、31日就是颱風影響台灣最劇烈的時機。
劉宇其指出目前的氣象資料，降雨可分為三個階段，今（25）日到下周一降雨為午後雷雨，東南部斷斷續續降雨外，中午過後山區和中南部留意午後雷陣雨，尤其是山區不排除局部性大雨，入夜後雨勢會逐漸趨緩，山區降雨會持續到晚間，另外中北部沿海明天有零星水氣，可能也有短暫陣雨，不過到下周一都是典型的夏季型天氣型態。
下周二開始颱風往台灣靠近，水氣逐漸增加，降雨以迎風面的東部為主，西半部還是有一些午後的雷陣雨，不過這一段時間，西半部處於背風面，天氣晴朗甚至有些炎熱。
8月30日後要留意颱風最新動態，目前來颱風會逐漸由東南方靠近，開始有局部性大雨，31日後要進一步關注颱風是否會更靠近台灣，若距離台灣距離相當靠近，將導致全台天氣都相當不好。