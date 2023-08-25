智慧桃園扎根三方向升級教育數位化 張善政率團赴Google取經
桃園市長張善政於美西時間23日率市府訪問團前往位於聖荷西Piedmont的Google Reference School與ChromeOS Enterience Center，就教學場域如何深入使用資訊硬體與軟體展開交流。張善政表示，透過暸解美國的經驗，未來桃園會投入更多心力進行教育數位化，透過學習系統收集學生各方面學習表現的資料，深入瞭解學生，提供「教學分級分組」、「差異化教學」和「個別化教學」，針對不同的學習狀況，給予學生更適性的輔導。
記者李春台／桃園報導
張善政指出，該校的亞裔和拉丁裔的學生約莫佔6成，特色為教師應用Google平臺的數位學習工具進行教學，學生則使用Chromebook 作為終端設備，學校除了能透過資訊系統統一管理學生的學習資料與分派作業，還能針對學生在學習平臺的學習紀錄進行分析，若學生學習成效不如預期，教師可即時發現並介入輔導。
該學區IT總監Kyle Brumbaugh表示，疫情時期的遠距教學大幅促進家長們對數位科技的接受度，Google提供的軟硬體架構，也讓他們用極小的團隊，管理整個學區成千上萬名學生的數位學習。
隨後，張善政一行轉往Google的ChromeOS Enterience Center參訪 ，由Chromebook 的產品負責人Helen Zou、Andy Russell ，Google教育部門的Thomas Dickson、Alvin Chou 接待與交流。雙方就教學現場如何使用資訊硬體及軟體，深入交換意見，並同時對於老師的增能研習進行研討。
張善政表示，教師是學校數位轉型的關鍵因素，因此，教師的數位培力是重中之重，惟有教師熟悉如何使用資訊軟硬體，並將其與教學技巧結合，才有可能創造最大的效益，有效提升學生的學習效果。張善政指出，也因此，教育者是否能透過系統進行大數據的分析運用，才是教育數位化的價值所在。
張善政強調，此行透過暸解美國的經驗，回到桃園後，市府將會投入更多心力進行教育數位化，透過學習系統收集學生各方面學習表現的資料，對學生有更深入的瞭解，像是提供教學分級分組、差異化教學和個別化教學，對於不同學習狀況的學生，將能給予更適性的輔導。另外針對目前「生生有平板」的政策，桃園也會思考更能發揮效果的配套方式。