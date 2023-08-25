日本獲准排放核處理水　中國操弄反日民族情緒

我是廣告 請繼續往下閱讀
與此同時，央視新聞另於微博發布動畫，虛擬演示核處理水排放4000天後如何在太平洋擴散，搭配「觸目驚心！」的煽動文字。
大內宣之外，中國官媒還翻牆於社群網站X（前稱推特）開闢反日戰場，頻繁轉發日本、中國、韓國等，凡是反對排放核處理水的論述。
人民日報旗下的環球時報發布多幀批評日本的卡通漫畫，其中一幅批評美國對反對的聲音充耳不聞，並引用在中國深具影響力的日本著名科幻電視劇「奧特曼」（Ultraman）反擊。
環時前總編胡錫進在微博和X平台發布一段影音，3個特工目睹怪獸從水中浮現，討論被污染的東京灣水源生成這樣的怪物。
中國解放軍戰略支援部隊也加入反日大合唱，於微博帳號轉發人民日報製作的海報說：「它假裝聽不到日本漁民的嘆息，也假裝看不見世界人民的憤怒，執意於今天把核污染水排入海洋。從此，它臉上烙上『刺青』。」
北京當局宣布24日起全面暫停進口原產地為日本的水產品，中國駐日本大使吳江浩聲稱：「造成這一局面的責任完全在日方。」
北京強烈反日宣傳，點燃中國民族主義情緒，小粉紅以種族主義措辭唱和官方立場的發帖，動輒輕易收穫上千按讚，像是「這個民族是世界上最惡毒的民族，沒有之一」。
一則按讚破萬的留言說：「趕緊原子彈安排把小日本炸了吧！！海洋生物多麼無辜。」微博甚至隨處可見希望日本人「死光」的發文。
雖然中國當前反日情緒高漲，但中國問題專家利明璋（Bill Bishop）於X平台發文分析，北京的反日難以為繼。
他說：「日本是不會終止這個要持續多年的排放計劃的，那中國接下來要怎麼下台階呢，還是說他們將繼續攀登這個歇斯底里的梯子。」
利明璋表示：「接下來會發生什麼？在中國國內發動有針對性地反日抗議？突襲/檢查在中國的一些日本公司？」（編輯：曹宇帆/陳鎧妤）1120825
更多「福島核廢水排放」相關新聞。