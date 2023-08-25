快訊／《中國好聲音》停播！浙江衛視宣布節目「正在調查中」

《中國好聲音》停播！母公司股價暴跌12.78%　總市值蒸發近1000億

▲李玟吹哨節目黑箱延燒，《中國好聲音》終於宣布停播，消息一出，母公司股價驟跌，總市值累積蒸發近1000億元。（圖／翻攝自微博）
▲李玟吹哨節目黑箱延燒，《中國好聲音》終於宣布停播，消息一出，母公司股價驟跌，總市值累積蒸發近1000億元。（圖／翻攝自微博）

記者楊穎軒／綜合報導

大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》自從李玟（CoCo）淚訴被節目羞辱的錄音檔外流，許多不堪黑幕陸續被挖出，輿論批判的聲浪也越來越大，浙江衛視今（25）日一早終於宣布，由於正在調查觀眾和網友反映的問題，節目暫停播出，消息一出，母公司的股價立刻「跳水」，下跌12.78%，總市值已經蒸發近1000億元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李玟生前槓上《中國好聲音》製作單位，錄影現場發飆，誓死維護學員權益。（圖／翻攝自李玟微博）
▲▼李玟生前槓上《中國好聲音》製作單位，錄影現場發飆，誓死維護學員權益。（圖／翻攝自李玟微博）
▲▼李玟生前槓上《中國好聲音》製作單位，錄影現場發飆、拍桌子，誓死維護學員權益。（圖／翻攝自李玟微博、微博）
▲▼李玟生前槓上《中國好聲音》製作單位，錄影現場發飆，誓死維護學員權益。（圖／翻攝自李玟微博、微博）
《中國好聲音》一宣布停播，營運、製作節目的公司星空華文股價，今天上午在香港的證券交易所大幅下沉12.78%，跌穿60元港幣（約243元新台幣），從過去6個交易日來看，星空華文的股價自120元港幣（約486元新台幣）下跌至今天的58元港幣（約235元新台幣），整整腰斬一半以上，而從18日至21日收盤，總市值蒸發近235億元港幣（約958億元新台幣）。

台灣歌手楊培安在微博寫下：「星空華文的股價...既然已在港交所上市，投資人自有判斷！如果相信其清白、仍有發展，股價會怎麼走？反之，又會怎麼走？就讓時間證明一切吧！」大陸網友力挺：「終於有點效果了，不枉費我轉發幾十條微博」、「跌跌跌，繼續跌」、「謝謝你一直都在CoCo身邊」、「感謝老師一直幫CoCo發聲」！

《中國好聲音》黑幕大炸鍋！大陸廣播節目開第一槍：永遠不合作

《中國好聲音》選手天籟被爆「修出來的」　圈內不能說的祕密曝光

李玟哭訴被《中國好聲音》惡整　參賽者力挺爆料「前10名都能買」

李玟血淚控《中國好聲音》！蕭亞軒一聽心疼哭了　痛喊：我很想她

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀