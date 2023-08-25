《中國好聲音》停播！母公司股價暴跌12.78% 總市值蒸發近1000億
大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》自從李玟（CoCo）淚訴被節目羞辱的錄音檔外流，許多不堪黑幕陸續被挖出，輿論批判的聲浪也越來越大，浙江衛視今（25）日一早終於宣布，由於正在調查觀眾和網友反映的問題，節目暫停播出，消息一出，母公司的股價立刻「跳水」，下跌12.78%，總市值已經蒸發近1000億元。
記者楊穎軒／綜合報導
《中國好聲音》一宣布停播，營運、製作節目的公司星空華文股價，今天上午在香港的證券交易所大幅下沉12.78%，跌穿60元港幣（約243元新台幣），從過去6個交易日來看，星空華文的股價自120元港幣（約486元新台幣）下跌至今天的58元港幣（約235元新台幣），整整腰斬一半以上，而從18日至21日收盤，總市值蒸發近235億元港幣（約958億元新台幣）。
台灣歌手楊培安在微博寫下：「星空華文的股價...既然已在港交所上市，投資人自有判斷！如果相信其清白、仍有發展，股價會怎麼走？反之，又會怎麼走？就讓時間證明一切吧！」大陸網友力挺：「終於有點效果了，不枉費我轉發幾十條微博」、「跌跌跌，繼續跌」、「謝謝你一直都在CoCo身邊」、「感謝老師一直幫CoCo發聲」！