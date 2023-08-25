竹縣本土登革熱+1有南部旅遊史　衛生局籲加強孳清阻斷病媒蚊傳播

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衛生福利部疾病管制北區管制中心主任巫坤彬提醒，我國疾管署估計有75%的登革熱是無症狀感染。所以登革熱防治如果只聚焦有症狀個案可能不夠，蚊子叮咬的追蹤和居住工作環境的清消必須同時涵蓋無症狀登革熱感染者。因此鼓勵社區里長應主動動員志工及里民定期做環境孳清，建議可以每週1次的巡查，以降低社區感染風險、確保社區安全。尤其近期午後雷陣雨過後容易積水，落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」防治原則及自我防護措施呼籲民眾勿輕忽防蚊及環境孳清工作，減少造成社區擴散的機會，攜手守護家園。
衛生局統計，截至112年8月25日止，新竹縣已累計6例確診登革熱病例且均為輕症，其中2例本土、4例境外移入。衛生局提醒，民眾如前往東南亞國家或南部高風險地區旅遊活動後，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知醫護人員出國、旅遊或活動史，以利醫療院所即時診療及通報。如經醫師診斷為疑似感染登革熱個案時，請遵從醫囑配合治療，減少演變為登革熱重症之風險。
衛生局也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），疑似個案配合使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，NS1快篩陽性即通報，以利衛生單位儘速進行疫調等防治作為。