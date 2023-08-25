樂天女神Rina自爆「會聞腋下」還喊很香！認了當團長壓力大到暴瘦
樂天桃猿應援團長Rina近日上健身網紅Robert（洪仕晟）、半百美魔女林家岑（Amanda）聯手主持的YouTube節目《阿姨我，不想努力了》，她透露自己曾在球場出糗，把球員林泓育喊成「小粗」，現場電視轉播直接放送。她還自爆會聞自己的腋下並且覺得很香，Robert附和自己也做過，於是2人輪流高舉手臂把胳肢窩部位對著鏡頭，畫面相當搞笑。
記者郭佩蓉/綜合報導
Rina透露最初接下此任務，壓力極大，「以往都是男團長，女團長出現等於是創新。最大壓力來自於球迷對我的看法，大家可能習慣男團長帶領他們一起應援，會質疑這女生可不可以啊？到底會不會帶？我壓力大到暴瘦一圈」，並公開適任團長的3大條件，分別是「熱愛棒球、熱愛這份工作」、「膽子要大」和「協調性和節奏感要好」。
Amanda問她曾在球場大眾面前出糗嗎？她回憶尷尬例子，因擔任團長常需喊口號，但自己的嘴巴往往動得比腦筋快。有一次她要幫綽號「小胖」的球員林泓育喊口號，心裡設計好的是「我們一起來幫我們的小胖喊出一支全壘打」，結果嘴巴迸出：「來！我們來幫小粗喊出一支全壘打…」引來全場大笑，她說當時還有電視轉播放送，自己超糗，甚至有些球迷以為她在喊「小豬」。
快問快答環節，Rina接連招架製作單位五花八門的題目，包括被問是否聞過自己腋下並覺得很香？她笑說：「我曾經聞過耶，你知道為什麼嗎？因為我之前有收到爽身噴霧的業配，噴完就聞一下，這很正常吧，要聞自己噴一下有沒有效果嘛！」一旁Robert搭話也接過相似業配，於是2人現場輪流高舉手臂，把腋下胳肢窩對著鏡頭，動作撩人又搞笑。