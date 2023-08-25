路透：中國全禁日本水產進口　政治意義大於經濟

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導指出，日本水產出口最多是到中國大陸，其次是香港。2022年日本向中國出口了價值約871億日元的水產（約新台幣189億元），而向香港出口價值755億元水產。
報導引述日本東京野村綜合研究所（Nomura Research Institute）經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）表示，2022年日本出口水產到中國大陸及香港只占日本總出口的0.17%，即使禁令維持1年，也只影響日本的國內生產毛額（GDP）0.03%。
穆迪分析公司（Moody's Analytics）高級經濟學家安格利克（Stefan Angrick）表示，日本排放核處理水主要造成的影響是政治及環境方面，但禁止進口日本水產品對經濟的影響是最少的。
分析人士表示，日本的出口總額接近100兆，當中以汽車和機械為主，所以中國全面禁止進口日本水產品的影響微不足道。
報導指出，中國與日本因為歷史緣故及地區勢力平衡而導致關係複雜。上週北京批評美日韓加強軍事及經濟聯繫。
新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎表示，中國全面禁止日本水產品似乎是日中競爭的一部份，這是考慮到日本與美國關係密切，而日中關係當然又與美中關係糾纏在一起。
報導指出，由於日本的水產主要是內銷，一些知名的水產商也認為禁令對他們影響很小。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1120825
更多「福島核廢水排放」相關新聞。