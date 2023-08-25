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研華欲捐3.36億相救！教師盼明道大學不退場　教育部：無復辦空間

▲ 明道大學今年6月被私校退審會認定退場，但教職員工今（25）日北上陳情，稱研華集團願捐資3.36億元，盼學校永續經營。（圖／記者陳雅芳攝，2020.02.01）
▲ 明道大學今年6月被私校退審會認定退場，但教職員工今（25）日北上陳情，稱研華集團願捐資3.36億元，盼學校永續經營。（圖／記者陳雅芳攝，2020.02.01）

記者李琦瑋／台北報導

位於彰化的明道大學因財務惡化，去年遭教育部私校退審會列為專案輔導學校，並給予1年改善期，今年6月因改善未果，私校退審會拍板，字112學年起停招，待學年結束時停辦退場。但部分教職員工今（25）日北上陳情，稱獲得研華集團捐資3.36億元，盼學校永續經營、爭取不退場。教育部回應，依照「退場條例」，明道已無恢復辦學的空間。

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明道大學因財務問題被列為專輔學校，但在今年5月31日改善期屆滿，仍未解除專輔，於今年6月經私校退審會審議後，被命112學年停止全部招生，112學年結束時（民國113年7月31日）停辦。教育部將於近日依法解除現任全體董事職務，並派任經退審會同意的董事會成員。

明道大學自救會今天在立法院召開記者會，陳情教職員心聲，並出示上市櫃公司研華集團的捐資承諾書，願無償願捐資3.36億資金，並配有永續經營白皮書等，但教育部重新考量，讓明道大學不退場。

明道大學自救會會長黃源河表示，明道大學評鑑到去年底仍全數通過，教職員於學校停招前後總計遭欠薪7個月，代表學校基礎厚實，只是財務不良、新董事會未能順利承接。

黃源河指出，教育部先前稱欠薪可由教職員自行到法院提告，否則只能等學校停辦後解散清算返還，但明道校地並非私有，即使表面上有逾20億資產，但能否順利清算返還仍未可知，若教育部能網開一面，讓明道大學恢復辦學，學校不但能永續經營，還能讓教職員工拿回欠薪、免於失業，也無需浪費政府4.5億元的退場墊付基金。

對此，私校工會表示，私校教職員自救應在學校辦學出現異常時就開始，然而大部分私校教師都缺乏警覺，就算學校出現嚴重弊端時仍不敢發聲，導致學校繼續沉淪。明道大學一直有人謀不臧、劣幣逐良幣的問題，快速退場並不意外。

私校工會認為，依法明道大學明年停辦已成定局，教職員召開記者會自救為時已晚，教育部不可能違法讓明道大學恢復辦學。教職員自救是要在學校列專輔「插管」期滿前，現在學校行將就木才出來呼喊，動作就像孝女白琴，不能讓明道起死回生。

教育部今天回應，明道大學董事會與部分教師於專輔期間，多次稱已獲得多間上市櫃企業公司的捐資承諾書、合作意向書，表示將補足財務缺口，惟直至改善期屆滿仍無資金挹注，依《退場條例》規定於112年6月15日，函令學校於112學年度停止招生，並於112學年度結束時停辦。

教育部表示，「私立高級中等以上學校退場條例」立法意旨，是讓經檢驗認定辦學體質不佳的私校能順利平和退場，其中第13條規定，「專輔學校屆期仍未獲主管機關免除，應令其於下一學年度停止全部招生，並於停止全部招生的當學年度結束時停辦」，顯示條例並無賦予應停辦退場學校恢復辦學之空間。

教育部強調，大學辦學除須有校地、校舍、設備、師資外，更須有穩定資金持續挹注，以大學連續招生4年為例，至少須正常維運8年以上，才能讓學生如期畢業。學校除補足短期財務缺口，還須長期維持校務營運，才能保障學生受教權益及高教品質。

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