陳其邁將隨蔡總統出訪史瓦帝尼 高雄與史國首都擬締結姊妹市
總統蔡英文將於9月5日至8日率團訪問史瓦帝尼，慶祝史瓦帝尼王國獨立建國及與我國建交55周年，高雄市長陳其邁將隨同總統出訪，代表高雄市與史國首都姆巴巴內市簽訂姊妹市協定，進行城市交流，也深化兩國邦誼。
記者鄭婷襄／高雄報導
高市府指出，史瓦帝尼為我國重要友邦，深化兩國合作關係，高雄市與史國首都姆巴巴內市，雙方針對推動雙語教育、師資以及青年交流，評估具有合作潛力；且高雄市近年來積極打造智慧城市、導入智慧農業的成果豐碩，相關經驗也能進一步與友邦進行交流，並發展更密切的合作機會，深化高雄與國際社會之連結。
行政暨國際處長張硯卿表示，高雄市政府推動城市外交不遺餘力，努力共同為台灣外交工作打拚，本次出訪擬締盟簽署姊妹市協定，友邦史國首都姆巴巴內市將成為高雄市第38個姊妹市及友好夥伴城市。
此次總統蔡英文率團將於9月5日至8日出訪友邦史瓦帝尼，9月5日訪團將自桃園搭乘專機前往史國，蔡總統將與史國國王恩史瓦帝三世進行兩國元首會談，並見證合作文件簽署儀式，晚間訪團參與僑宴。
9月6日出席史國55/55雙慶儀式、參觀史京政府醫院大樓，並出席恩史瓦帝三世國王國宴；9月7日上午舉行媒體茶敘、拜會恩彤碧王母、參觀國合會婦女計畫成果展，並與技術團及醫療團共進午餐，隨後搭乘專機返國，預計於9月8日抵台。