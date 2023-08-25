FIBA世界盃／Anthony Edwards英雄出少年 最被看好能拿下本屆MVP
FIBA男籃世界盃今（25）日即將開打，在此之前官方邀請了來自50多個不同國家的媒體代表，調查了他們對於本屆世界盃的預測和想法。其中美國隊的Anthony Edwards被認為最有可能獲得MVP，澳洲隊後衛Josh Giddey則被看好能拿到最佳新人。
記者黃建霖/綜合報導
在誰被認為能夠拿到賽會MVP的排行榜上，Anthony Edwards以21.1%排名第一，Luka Dincic以13.8%排第2，Jalen Brunson以10.5%排第3，Shai Gilgeous-Alexander以5.9%排第4，Rudy Gobert 4.6%第5。
Edwards是這支年輕美國隊的領軍人物，在熱身賽的表現也十分出色，他在MVP榜排名靠前不會太讓人意外。在2002年Dirk Nowitzki 獲得賽會MVP（德國隊獲得銅牌）後，男籃世界盃的MVP皆由冠軍球隊產生，美國隊是奪冠大熱門，也讓Edwards聲勢進一步提升。
而在新人榜方面，Giddey以20%的支持率被看好奪獎，NBA狀元Paolo Banchero以18.3%居次，Juan Nunez 10.8%第3，Kai Sotto以9.2%第4，Nikola Jovic 5.8%第5。
至於在最佳防守球員方面， 法國中鋒Rudy Gobert 以34.4%的超高支持率居榜首，美國隊新生代「鍋王」Jaren Jackson Jr. 以18.5%居次，Mikal Bridges 3.2%排第3。