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控護國神山是吃電酷斯拉　環團喊話盧秀燕：空污政見別跳票

▲多個環團代表在中市府前喊話，要求莫放任台積電成為吃電酷斯拉。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.25）
▲多個環團代表在中市府前喊話，要求莫放任台積電成為吃電酷斯拉。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.25）

記者顏幸如／台中報導

台中市政府今通過台積電中科擴廠計劃都審，多個中部環團批評市府護航用水用電黑箱作業、放任台積電成為吃電酷斯拉，未來中火恐增加燃煤量，讓中部人繼績用肺發電，呼籲市長盧秀燕別讓自己的空污政見跳票。盧秀燕表示，若台積電二期落腳台中，市場拿到中央的承諾，保證台中市的水電供應足夠不會造成排擠，才通過都審。

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▲台積電中科2奈米廠建廠案基地完整，面積約89.75公頃。（圖／台中市政府提供，2023.08.25）
▲台積電中科2奈米廠建廠案基地完整，面積約89.75公頃。（圖／台中市政府提供，2023.08.25）
台積電中科2奈米廠建廠案今（25）日在台中市政府進行都審，包括台灣生態學會、台灣護樹團體聯盟、台灣健康空氣行動聯盟、大肚山改善空汙協會等多位中部環團代表在市府前喊話，譴責台電、台水藐視中科二期擴建的用水環評承諾，護航台積電2奈米廠成為吃電酷斯拉、陷護國神山於不義，要求市長盧秀燕嚴格把關都審，捍衛全體台中市民用水電安全、爭取無煤呼吸權。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文指出，去年九合一大選前，台中市環保局長陳宏益局長曾代表市長盧秀燕簽署，承諾未來台中市用電每年負成長2%、支持2029無煤台中、台積電中科擴廠2030年自發綠電百分百，他強調政府不該顧著讓企業賺錢、卻讓小市民飽受肺腺癌之苦，當初的承諾「是政治人物騙票還是真心希望落實？市民一直在看」。

▲台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文強調，政府不該顧著讓企業賺錢、卻讓小市民飽受肺腺癌之苦。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.25）
▲台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文強調，政府不該顧著讓企業賺錢、卻讓小市民飽受肺腺癌之苦。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.25）
環團指出，中科二期擴建案預估年度用電量約81億度，是2015年中科台積電擴建15B廠的6倍、台中市用電總量近24%，年耗水總量是台中市總用水量7%。殷盼盧秀燕不要在護國神山出走的壓力下妥協放水，更不該讓中科管理局憑藉台電空頭的用電保證矇混過關，讓吃電酷斯拉失控肆虐台中。

台中市長盧秀燕今主持「2023台中國際動漫博覽會」開幕記者會時強調，台積電是全球重要的產業，因此市府對這產業基本上是歡迎的；但它同時是高耗水、高耗電的產業，台積電一期一年要用掉台中市電力約15%，若再設置二期，一年約要用掉台中市23%的電，加起來約是38%；至於一、二期的用水量加起來約是台中市9%。市府歡迎全球重要產業在台中，但也要考慮水電供應是否足夠、是否造成排擠效應。

▲台中市長盧秀燕主持「2023台中國際動漫博覽會」開幕記者會時強調，中央保證水電不會排擠原有民生供應，台中市才放行。（圖／台中市政府提供，2023.08.25）
▲台中市長盧秀燕主持「2023台中國際動漫博覽會」開幕記者會時強調，中央保證水電不會排擠原有民生供應，台中市才放行。（圖／台中市政府提供，2023.08.25）
台中市都審會今審議通過台積電中科2奈米廠建廠案，該擴建案面積約89.75公頃。盧秀燕說，台中市首次要求台水與台電的權管單位經濟部負責，若台積電二期落腳台中，中央要保證台中市水電供應不會造成排擠，這應該是經濟部或台水台電有史以來第一次收到這樣的要求，最近台水與台電已發文台中市政府，若台積電二期落腳台中，保證水與電不會排擠原有民生供應，這是國家出具的保證函，市府相信這件事一定會圓滿解決。

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