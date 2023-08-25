王泉仁曾狠甩偶像劇女星！轉頭娶回「客運千金」　離婚秒熱戀麻衣

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王泉仁2006年和女星錢柏渝交往，當時女方甚至為了他，放棄一切陪他到英國留學，沒想到錢柏渝的學歷不符合王家期待，且王泉仁還丟下一句「我想我不會跟妳結婚」，讓她的豪門婚就此夢碎。而王泉仁分手不到一星期，就傳出復合李晶晶，一個月後還高調求婚，令錢柏渝相當崩潰。
王泉仁深情娶回李晶晶！離婚卻大打官司
王泉仁和李晶晶13歲就認識彼此，兩人一度分手又復合，2010年結婚時豪砸千萬舉行世紀婚禮，當時他還深情地和岳父說：「Crystal（李晶晶）是我第一個女朋友，也是最後一個。」兩人婚後育有1女，卻在2年後爆出婚變，外傳是遭到TVBS前主播李文儀介入，而王泉仁和李晶晶不但互控家暴，離婚時更大打官司，鬧得十分難看，最終才在2014年簽字離婚。
王泉仁愛麻衣入骨又離婚！傳出梅開三度
王泉仁離婚後，在短短幾個月內就和麻衣熱戀並求婚，當時王泉仁將麻衣捧在手掌心上疼，傳出他為了和麻衣告白，還費工開了一支要價800元美金（約新台幣2萬4536元）的「特別酒」，但兩人結婚不久後就頻傳婚變，麻衣也證實兩人已於今年4月底完成離婚手續，結束9年豪門婚姻。而王泉仁2021年爆出和新加坡空姐結為連理，且女方還懷有王家骨肉，但再婚消息從未被證實。
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