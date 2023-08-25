蘇拉颱風恐成「穿心颱」！中元節登陸台灣機率55%　花東宜蘭警戒

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下周一（28日），日本南方太平洋高壓重新建立、西伸增強，重新接手蘇拉導引力量，往台灣東部海域前進。高壓強弱決定偏西的幅度，高壓越強，往西的角度越大。從「台灣颱風論壇｜天氣特急」公佈的路徑預測圖來看，約有55％的機率以中速度貫穿台灣，打破4年沒有颱風中心登陸台灣的傳說。
而蘇拉颱風在中元節以及開學日當天（周三30日）、以及周四（31日）高機率穿越台灣，因高壓有減弱趨勢，影響時間有機會延長到週五（9月1日）。但路徑仍有調整空間，周日（27日）或下周一（28日）將初步明朗，下週三（30日）至周六（9月2日）如有安排重要活動請多注意颱風動態。提醒花蓮、台東、宜蘭、南投山區請先做好防颱準備。
中央氣象局預報員劉宇其指出，目前氣象資料看來，，降雨可分為三個階段，今（25）日到下周一降雨為午後雷雨，東南部斷斷續續降雨外，中午過後山區和中南部留意午後雷陣雨，尤其是山區不排除局部性大雨，入夜後雨勢會逐漸趨緩，山區降雨會持續到晚間，另外中北部沿海明天有零星水氣，可能也有短暫陣雨，不過到下周一都是典型的夏季型天氣型態。
下周二開始颱風往台灣靠近，水氣逐漸增加，降雨以迎風面的東部為主，西半部還是有一些午後的雷陣雨，不過這一段時間，西半部處於背風面，天氣晴朗甚至有些炎熱。
8月30日後要留意颱風最新動態，目前來颱風會逐漸由東南方靠近，開始有局部性大雨，31日後要進一步關注颱風是否會更靠近台灣，若距離台灣距離相當靠近，將導致全台天氣都相當不好。