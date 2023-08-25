新冠重症患者男較女性多　把握治療勿錯過黃金期

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新冠重症患者 男性比女多4成台灣感染症醫學會王復德理事長指出，國外研究發現，新冠肺炎男性確診者的重症率高達女性的3倍多，顯示男性相較女性更容易併發出重症，甚至死亡；國內醫師也觀察到類似現象。
性別差異推測的原因包括有：男女賀爾蒙差異、男生社交活動多與男性就醫意願較低等因素有關。陳主任表示，男性確診者往往會拖到症狀嚴重才願意就醫；高風險族群，一旦延誤就醫錯過黃金治療期，病情容易快速惡化。提醒具高風險因子的男性更應格外小心防疫。
氣喘確診不就醫 併發重症誤婚期中榮民總醫院感染管制中心陳伯彥主任分享，診間曾有一位氣喘病史患者，雖然年紀輕輕才20多歲，平常沒有規律追蹤控制，屬於新冠重症的高風險族群；感染新冠後沒有立即就醫治療，因此病情迅速惡化，需要加護治療(持續發燒、呼吸窘迫、昏迷等，需要插管、氧氣與特別治療)，最後連原先的結婚計畫都耽誤了，婚禮不得不延後舉行。
王復德理事長提醒，大多民眾都知道高齡長者應特別小心防疫，但年輕人若有慢性病史，其實也是重症高風險族群，一旦確診要於黃金5日治療期內就醫服用口服抗病毒藥物，才能降低重症機率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58957
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