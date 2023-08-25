《中國好聲音》爆黑幕確定停播！台製作人：在台灣只想把節目做好
中國大型歌唱選秀節目《中國好聲音》因近期被爆出霸凌歌手李玟，以及對其他參賽者的不公平等各種黑幕。今（25）日確定遭到製播方「浙江衛視」下令停播，引發外界關注。對此，同樣製作歌唱選秀節目《全能歌手》的台灣製作人葉直育則接受《NOWnews今日新聞》訪問發表看法，他認為在台灣大家都只想把節目做好，想讓更多人看見在台灣的好聲音，因此在台灣根本沒有製造黑箱作業的必要。
記者詹鎰睿/綜合報導
製作《台灣那麼旺》、《全能歌手》的製作人葉直育表示，站在製作團隊的立場，大家一定都會希望節目好，可是做節目的細節實在太多，光是在處理版權問題就足以壓垮他們，除了歌手們需要時間彩排，還要安排樂隊做譜曲練習，不僅帶給節目製作方壓力，對歌手來說更是一大考驗。
葉直育指出，歌手們的現場渲染力非常重要，能夠左右評審們的是否願意轉身或給他分數，但製作單位僅能在另一個地方，透過電視播出來的影像觀看，他們無從感受，也沒辦法進行操作，而台灣選秀節目其實也和《中國好聲音》一樣，飽受賽制不公、黑箱、黑幕的質疑聲浪，但葉直育認為根本沒有必要，雖然不像中國那樣有龐大的資金、華麗的舞台與氣勢，但台灣節目呈現出來的東西，反而更加真實又純粹。
葉直育認為《中國好聲音》背後一定有龐大的商業經濟體系在支撐，如此高預算的大型節目，老闆一定會想著要怎麼樣回收成本，雖然不清楚實際上到底有沒有黑幕，但台灣的確遠遠沒有辦法相比，只能憑藉既有的預算，去想辦法做出好品質，靠著創意去包裝節目，盡全力把在台灣的好聲音、好音樂推廣出去，最後也呼籲大家藉由此事去反思，甚至要更加珍惜台灣的節目。