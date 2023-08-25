一秒就出國！多國市集明登場 印尼新二代高中生擔任主持人
為了讓台灣民眾了解新住民文化，同時增進新二代學員自我身份、文化認同感，伊甸基金會將於明（26）日在糖廍文化園區舉行「愛無國界」新住民文化市集記者會，當天包含來自越南、馬來西亞、緬甸、中國等地的異國料理、手作體驗課程，還有新二代學員自行策畫的行動餐車、東南亞童玩等，市集豐富有趣，期盼大眾共襄盛舉。
國際中心賴正琳／綜合報導
就讀高中二年級印尼新二代小玹，參與多元培力課程已經六年了。原本個性害羞、木訥，不善與人交流互動的她，經過課程的幫助下，漸漸有了自信，能夠清楚表達自己的意見，同時小玹也將在市集上擔任主持的工作，展現課程學習成果。
來台灣17年的越南籍新住民黎金剛，將上台分享自身經歷與育兒故事。黎金剛說，剛來到台灣時，面臨生活環境、語言、文化衝擊的不適應，過程非常煎熬，尤其是懷孕害喜時，身體狀況不知不覺影響心理，常常躲在房間哭。但幸好伊甸一直以來的陪伴，幫助自己了解台灣，漸漸融入社會，而現在也時常跟大家分享越南人事物，為文化共融盡心力。
26日的活動將有新住民朋友們的熱情演出，且現場有泰國美食DIY活動，接著有多國文化市集，期盼讓大小朋友們都能玩得盡興，並體驗多國美食特色。