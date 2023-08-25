司改6年！國民法官上路近9個月　各地院收案量共53案、有5件宣判

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司法院已成立「國民參與審判制度成效評估委員會」，以6年為期評估實施成效，作為制度修正參考。
在2019年7月4日施行的終審法院「大法庭」新制，司法院統計，近9成律師認為「大法庭」統一法律見解，使法律規範秩序具安定性及可預測性，發揮司法權促進法律續造功能，有助提升整體司法品質。
《憲法訴訟》新制，2022年1月4日施行，司法院統計2022年1月至2023年7月，終結件數達86％。
許宗力說，以幽靈人口案為例，其實已經收案超過十年，當時在大法官會議時代，規定要超過2/3同意，才會遲遲沒辦法通過，直到新制上路，變成只要1/2同意，幽靈人口案才能順利結案。
較早實施的《勞動事件》新制，是為了更保護勞工、更迅速，於2020年1月施行，新制以勞工方便的地點受理，降低勞工訴訟障礙，司法院統計，當事人滿意度達85％。
即將施行的《營業秘密保護》將於2023年8月30日施行，為了捍衛「護國群山」，新制會更專業、更安全，強化秘密保持命令，卷證去識別化，並設置專庭或專股，提高違反秘密保持命令罪刑責及引進境外違反秘密保持命令罪，引進日本查證制度，指定專家為第三人實際查證。
在「被害人保護及訴訟參與」新制，是在2020年1月10日施行，統計2020年8月至2023年7月，地院、高院刑事終結案件訴訟參與人數，分別為462人、286人，有8成5律師認為，被害人參與訴訟，有助提升司法品質。
「訴訟外紛爭解決機制（ADR）」2022年相較於5年前的數據，各地院民事及家事調解成立件數成長1.65倍、高院部分則成長3.24倍。
許宗力說，台新金控與財政部間，對於彰化銀行經營權爭議案件，持續8年無法結案，最高法院2021年3月啟動調解後才解決。