新冠變異株XBB侵台　專家示警：打3劑疫苗保護力恐失效！

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COVID-19死亡人數超越肺癌 長者病歿占8成6根據衛生福利部統計處公布去（2022）年國人死因統計結果顯示，COVID-19高居十大死因第3名，死亡人數達14,667人，超越肺癌死亡人數的10,053人。65歲以上病歿者，占了8成6。
台灣胸腔重症暨加護醫學會王鶴健理事長表示，新冠肺炎死亡威脅更勝民眾聞之色變的肺癌，近日收治一名晚期肺癌患者，原先癌症已獲得標靶藥物穩定控制，不料染上新冠肺炎，演變成重症合併肺纖維化，受困加護病房僅能靠呼吸器維生！他語重心長地說：「難以預防的肺癌你會怕，可以預防的新冠肺炎更該怕，別讓可預防的新冠肺炎變成遺憾。」
無敵星星恐失效 確診者難預防XBB二次感染曾感染過COVID-19是否就能避免二次中獎？王鶴健指出，根據新加坡研究，曾感染過Omicron之前的變異株如（Alpha或Delta）無法降低BA.4/BA.5及XBB 再次感染風險；而即便感染過BA.2，對於預防XBB再次感染保護力也只有51%。他認為台灣應持續對於再次感染進行監測，避免第一次感染嚴重族群再感染，發生中重症及死亡風險。
新冠重症及死亡高風險族群有哪些人？65歲以上長者，包含具慢性病者，如氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30等或具影響免疫功能疾病之民眾。
開學返國潮 別把新冠變異株當伴手禮帶回家！疾管署近期週報顯示境外移入病例XBB相關變異株檢出率高達97.9%；WHO世界衛生組織亦表示XBB等變異株具較佳傳播力及適應力，近期造成多國病例增加，全球XBB及其衍生變異株佔比約83.2%。
台灣家庭醫學醫學會孫文榮秘書長表示，最近門診臨床經驗發現，每週皆有多位返國後確診的個案，提醒新冠肺炎重症高風險族群，開心出遊的同時，也須牢記防疫三步驟「有症狀、快篩檢、早就醫」，幫助安全渡過後疫情時代。
- 出國前：建議可至旅遊醫學門診諮詢，並事先查詢旅遊目的地疫情資訊。
- 旅途中：若有呼吸道症狀應配戴口罩，保持良好衛生習慣。
- 入境時：若出現身體不適應主動通報檢疫人員，並於就醫時說明旅遊史與快篩結果。
- 返家後：3招打斷家中病毒傳播鏈，「進門即消毒、隨時勤洗手、咳嗽掩口鼻」保護家中65歲以上長者及小孩健康。
為了防堵病毒，台灣感染症醫學會也推出「疾時新聞」官方Line帳號，可透過「新冠重症風險計算器」幫助民眾了解自身是否為新冠肺炎重症高風險族群。若快篩陽性或有疑似新冠肺炎症狀者，也可透過「就醫地圖」一指找到住家附近提供口服抗病毒藥物的院所，取得醫療協助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59032
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