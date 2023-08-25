麻衣終於掰了王泉仁！9年愛恨情仇事件簿 曾高聲捍衛元配身分
佐藤麻衣和台塑集團長孫王泉仁4月終於辦完離婚手續，正式結束9年婚姻，她6月初從日本回台出席活動，為豪門婚變後首次露面，一句「過去的事就放下吧」洩露不再回首委屈，未來只往前看。麻衣當年嫁給身價30億元的王泉仁，也為夫家添了金孫，結婚3年仍爆出婚變，原因眾說紛紜，可以確定的是麻衣為自己和家人對抗王家到最後一刻，前年傳出王泉仁另娶新歡，身為元配的她立刻發聲捍衛主權。
記者楊穎軒／綜合報導
麻衣和王泉仁2004年相識於一場朋友的飯局，10年後重逢才擦出愛火，2014年10月，她帶球閃嫁男方，小倆口在日本登記完婚，麻衣冠夫姓，婚紗照看似甜蜜蜜，殊不知女生笑容背後似乎隱藏著不安，名嘴許聖梅曾爆料，麻衣婚前在東京簽下10幾頁婚前協議書，內容可能跟財產有關，麻衣一頁一頁簽，另有一份妻子工作守則，洋洋灑灑列了20幾條，包括烹煮三餐、打掃環境、洗衣服、年節要送禮、照顧小孩等，等全部簽完，麻衣和王泉仁才辦理結婚手續。
沒想到，麻衣結婚後宣布往後以家人為重，要專心照顧與王泉仁在東京的新家庭，淡出演藝圈，全心在家相夫教子，第三年的6月份後卻屢次被爆料婚姻出現危機，據傳，麻衣從2017年開始就幾乎見不到王泉仁，老公整整4年都不在家，外遇傳言甚囂塵上，直到2021年的年夜飯，王泉仁才在不知情的情況下和麻衣母子「團聚」吃飯，另外，傳出王家嫌麻衣學歷低，王泉仁每月只給6萬元生活費，還必須實報實銷，麻衣2019年得知王泉仁提出離婚之訴，終於心死，決心和王家打離婚官司。
麻衣和王泉仁打離婚官司這段漫長又煎熬的日子，都在東京與家人過著偽單親的生活，疫情爆發前，偶爾會回台和公公王文洋見面，相當低調，不過2021年11月，週刊爆出王泉仁梅開三度，再娶已經懷孕的舊愛空姐，八卦延燒一整天，麻衣當天晚上罕見發文寫下：「一件事實我要說。 我們沒有離婚。」捍衛並聲明自己的元配身分。
似乎自知離婚有望，此後的時間，麻衣逐漸重新活躍於社群媒體，除了分享與家人的生活，坦言「有很多困難的事情，我真的每天都在奮鬥、掙扎」，也試探性詢問粉絲是否能接受自己重返大眾視線，而她今年6月現身愛紗新節目記者會，為好姐妹站台，雙姝都流下眼淚，相隔2個多月，麻衣今（25）日下午再度出席廠商的產品發布會，逐步復出演藝圈。