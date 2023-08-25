麻衣離婚王泉仁「今首露面」哭了！不後悔：感謝與我相遇的每個人
43歲女星麻衣（佐藤麻衣）2014年與台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁結婚，本以為嫁入豪門，豈料不到3年就鬧婚變，去年兩人正式開打離婚官司，後來爆出她早在今年4月就已完成離婚手續。麻衣今（25）日出席燕窩產品代言記者會，也是離婚後首度露面，她在記者會時忍不住哭了，也表示不會後悔，「感謝與我相遇的每個人」。
記者郭佩蓉/台北報導
麻衣今日在記者會上，聽到廠商找自己合作的原因，是因為廠商本身也是單親家庭，看到麻衣非常努力想帶給孩子最好的，因此才找她合作。對此，麻衣忍不住落淚：「我沒有想到廠商對我這麼想，確實是我一個人在帶小孩，這個過程，雖然每天都有發生一些事，但是每天都很充實，廠商懂我的辛苦，所以有一點感動，謝謝。」
麻衣表示自己今日回台灣工作，心情既緊張又感動，雖然明天就回日本了，但9月還是有不少工作會來台灣，「下次我會待久一點」，未來的演藝工作計畫則不排斥電影、實境節目、雜誌或代言。談到4月離婚時，當下沒有特別的感覺，但還是很有難過、失落的情緒，「也很感謝每一個跟我相遇的人，我沒有後悔」，朋友們也都很支持、關心她，「所以我開始工作時，他們也很開心，人生只有一次，他們也希望我可以做自己喜歡的事」，麻衣也表示未來不排斥追愛，被問到有無什麼條件？她則說還沒考慮到這些，只要兩人在一起舒服，過得開心最重要。