入住雙人房含早餐1111元！承億6飯店「擲骰訂房價」 優惠倒數4天
暑假檔期將邁入最後一波，不少飯店開始推出超殺優惠。承億文旅集團旗下6間飯店共同推出「骰出幸運房價」住宿專案，只要擲骰子運氣夠好，最低雙人房含早餐竟只要1111元。另外，淡水「將捷金鬱金香酒店」也將歡慶4周年，蒐集姓名有「金」的一家四口，可以以2.2折入住四人房，每日限量1間。
記者葉盛耀/綜合報導
承億文旅旗下6間飯店共同推出「骰出幸運房價」住宿專案，即日起至8月28日推出限時優惠，預訂入住日期為期日起至9月28日的平日，包含淡水吹風、台中鳥日子，只要夠幸運，雙人房最低只要1111元就能入住，還送早餐；至於潭日月、墾丁雅客小半島等，四人房最低可骰出3111元含早餐。
承億飯店集團解釋，訂購以上專案時顯示的價格通常為原始價格，入住當日時可以擲骰子始享優惠，即當日至櫃檯辦理入住時，會有三顆骰子，紅色為百位數、藍色為十位數、黑色為個位數，再加上原本入住房型指定的千位數，即為實際入住的房價。
例如入住台中鳥日子雙人房時，骰出紅色骰子1點、藍色骰子1點以及黑色骰子1點，再加上原本千位數為1，就可以是最低優惠價1111元，但就算運氣再差，也會有1666元。骰出幸運房價住宿專案，即日起推出至8月28日，等於包含今日優惠只剩4天。
另外，淡水「將捷金鬱金香酒店」也將歡慶4周年，即日起至10月15日，推出姓名對中「將、捷、金、鬱、金、香、酒、店」任兩字，即享河景客房2人住宿4929元起，下殺約3.5折，每日限量10間。
另外還推出一家四口名字集滿5個「金」字，即享原定價2萬2880元的家庭套房4人入住僅4929元，約下殺2.2折，無論是姓「金」、「鐘」、「鍾」，有一個金皆可，或是名字有「鑫」，等於就含3個金字。但民眾需透過線上訂房，每日限量1間。