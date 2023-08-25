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67歲陳美鳳見獨居老人罕見掉淚！「沒人希望自己老了還這麼不堪」

▲陳美鳳（右）見到獨居老人鄭大哥罕見落淚，直呼：「沒人希望自己老了還這麼不堪！」（圖／人台灣優質生命協會提供）
▲陳美鳳（右）見到獨居老人鄭大哥罕見落淚，直呼：「沒人希望自己老了還這麼不堪！」（圖／人台灣優質生命協會提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳接棒方芳芳擔任台灣優質生命協會理事長。剛上任，陳美鳳常為獨居老長輩掉眼淚，心疼自己接手的獨居老人個案：「沒有人希望自己老了還這麼不堪，沒有人相信富足的台灣，怎麼可能還有這樣的黑色角落，很多人稱讚我很熱心，但看到這些，我還是覺得做什麼都不夠、都來不及，太晚！」

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陳美鳳理事長感嘆，常常看到網友誤會獨居老人「年輕自己不守，老來才吃苦」，認為會成為獨居老人，一定是自己有問題，也讓獨居長者募款越來越困難，捐款不太樂觀，像是萬華非常需要幫助的這位長者，「鄭大哥就是一輩子都在付出，忘了要照顧自己，老了才來不及讓自己好過的老好人。」

陳美鳳說，這位鄭大哥早期擔任傳統陣頭文化八將相的師傅，在全台各大宮廟巡演，喜歡交朋友的鄭大哥，沒讀什麼書，卻對於料理很有天份，「他很海派喔，時常無償招待青年公園的街友免費吃飯，每晚都是十幾個人在家裡進進出出用餐，錢當然都用在這些上面了」，久而久之卻變成理所當然。

▲陳美鳳（右）探望人大哥，並分享對方的人生故事。（圖／台灣優質生命協會提供）
▲陳美鳳（右）探望鄭大哥，並分享對方的人生故事。（圖／台灣優質生命協會提供）
陳美鳳惋惜鄭大哥為人太海派，還造成夫妻感情失和，還曾拿出3萬元幫助一位酒空兄弟的女兒生產坐月子，「你看，鄭大哥是不是超有義氣的。」不過，為這兩年鄭大哥中風後無法工作，而他老來無伴，患病又沒有人照顧，家裡雜亂不堪，連吃飯都成問題，成了社會最不被關注黑暗的獨居長者。

自從陳美鳳擔任理事長後，好幾次都為鄭大哥過去的感人愛心舉止落淚，她感嘆：「他人生又沒做錯什麼，我來幫助他理所當然！來，大家都來！」陳美鳳也透過台灣優質生命協會社工和居服員的協助，幫助鄭大哥雜亂不潔的家整理一番，還親手幫他鋪了涼蓆，讓鄭大哥睡得好，「我常常在想，為什麼有時候，好人沒好報？但還是有啊，我們社工就很照顧鄭大哥，常來陪他聊天。」

另一位周阿姨，雖患有失智症，但知道陳美鳳到訪，還興奮在牆上的日曆寫大大的筆記「台灣最美麗的歐巴桑要來！」提醒自己，這讓陳美鳳看得很不好意思。這兩個個案都讓陳美鳳感觸很深，再三呼籲及拜託大家，即便小額捐款都好，「我們都會老，都有可能需要別人幫助，希望我們一輩子像鄭大哥一樣，有能力的時候，大方付出一起助人。

▲另一位獨居的周阿姨非常喜歡陳美鳳，還在牆上日曆寫字條，期待陳美鳳的到來。（圖／台灣優質生命協會提供）
▲另一位獨居的周阿姨非常喜歡陳美鳳，還在牆上日曆寫字條，期待陳美鳳的到來。（圖／台灣優質生命協會提供）

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