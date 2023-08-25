流感逆勢突起！併發重症恐致死　3招預防病毒入侵

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▲ 醫師提醒，如果沒有及時治療，一旦併發重症，流感也會致死。（示意圖／每日健康）
胡皓淳在臉書專頁《胡皓淳醫師-耳鼻喉科生涯一筋》發文表示，和COVID-19一樣，「接種流感疫苗」是預防流感最重要且最有效的方式，每年的流感不一定是同樣的病毒株所造成，就算是同樣的病毒株，疫苗效力通常也只有一年，因此每年應固定接種流感疫苗，以增加身體對抗流感的能力，不僅能降低自己感染流感的風險，也能保護老人、小孩等流感重症高危險群。
胡皓淳指出，「保持良好的個人衛生」，如勤洗手、避免觸摸眼睛、鼻子和嘴巴，以及配戴口罩等，都能減少病毒進入身體的機會，而透過適度運動、均衡飲食、充足睡眠、減少壓力、多吃富含維生素和礦物質的水果，像是芒果、西瓜等，都有助於「增強免疫系統」，幫助抵抗病毒入侵。
胡皓淳強調，雖然沒有百分百有效的預防措施，但只要接種疫苗、注意個人衛生習慣 、保持健康的生活習慣，就能最大程度防範流感，降低病毒找上門的機會，若還是不幸出現呼吸道症狀，建議盡快就醫治療，以免危及生命。
本文經輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳臉書專頁《胡皓淳醫師-耳鼻喉科生涯一筋》授權報導
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