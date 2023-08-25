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懷孕害怕變胖？醫破解1迷思：這樣增重才健康

懷孕害怕變胖？醫破解1迷思：這樣增重才健康
懷孕害怕變胖？醫破解1迷思：這樣增重才健康

每日健康-每日都做得到的健康

不少孕媽咪擔心身材走樣，都希望可以「養胎不養胖」，讓自己像女明星一樣懷孕又很纖細。對此，婦產科名醫王樂明表示，「養胎不養胖」是錯誤的觀念，孕婦體重應依懷孕前體重做適當調整，以增加10到15公斤為宜，重要的是體重剛剛好，讓身體營養保持均衡狀態，才是最健康的。

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▲ 孕婦體重應依懷孕前體重做適當調整，以增加10到15公斤為宜。（示意圖／每日健康）

王樂明在臉書專頁《婦產科醫師王樂明》提到，多數孕婦的體重都會增加，而孕期體重增加計算是以身體質量指數（BMI）衡量，其計算公式是以體重（公斤）除以身高（公尺）的平方，若孕前屬於過重者，即BMI介於25至29.9，建議懷孕時可增5至10公斤；若孕前體重適中，即BMI介於18.5至24.9，懷孕時可增10至15公斤；若孕前過瘦，即BMI小於18.5，則可在孕期增至15公斤。

王樂明強調，很多人認為「一胎只胖3公斤」，這是一個很錯誤的觀念，只有體重增加得剛剛好，才能讓懷孕期間的營養保持在一個均衡狀態，切記不要暴飲暴食，平時應培養良好的運動習慣、配合產檢醫師的指示，體重就不會過重或過輕，才是最健康的。

事實上，只有有很少數的媽媽是怎麼吃都胖不起來，那是吸收本來就有問題，若媽媽體重增加過少，可能導致胎兒營養不好、活動力不好，且有較高風險會早產，或胎兒出生後會比足月的孩子小隻、器官發育會比較慢，甚至比較不好。

本文經婦產科名醫王樂明臉書專頁《婦產科醫師王樂明》授權報導

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