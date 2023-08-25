久坐屁股痛？3招助改善「坐骨神經痛 」

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▲ 坐骨神經痛會引起腰部、臀部和腳部產生麻木、刺痛感。（示意圖／每日健康）
陳鈺泓和謝炳賢在臉書專頁《守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術》發文指出，在「診斷和評估」方面，由於大多數坐骨神經痛源自脊椎神經的壓迫，因此外科醫師會透過病史詢問、理學檢查佐以影像（如MRI）來確定脊椎神經是否有結構性的壓迫導致症狀發生。
治療方面，「非手術治療」包括藥物、物理治療、疼痛管理，增生療法等，這些治療方法旨在減輕疼痛、減輕發炎狀況和促進神經的自我修復，但若脊椎嚴重壓迫導致坐骨神經痛，甚至影響運動功能，可能需要考慮「手術治療」，像是內視鏡神經孔減壓術、椎間盤切除術、微創脊椎融合固定手術等，藉此減少神經壓迫，進而恢復神經功能。
「疾病預防和管理」方面，神經外科醫師可以識別和處理與坐骨神經痛相關的其他神經系統問題，同時也會提供有關保持良好姿勢、適量運動、減輕壓力和預防復發的建議，倘若碰到坐骨神經痛的問題，最好不要拖延，應盡快掛號，讓專業的醫師協助改善。
本文經陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢臉書專頁《守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術》授權報導
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