肢體卡卡、走路困難？認識「髖關節病變」4因素　出現4徵兆快就醫

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▲ 當關節上的軟骨磨損，就可能引起一種叫做「退化性關節炎」的病變。（示意圖／每日健康）
嚴可倫在臉書專頁《有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外》發文提到，影響髖關節病變的因素包括「各種原因的磨損」，如老化、過度負重，而長期使用類固醇藥物、大量飲酒等，可能導致血液供應不足，引起「股骨頭缺血性壞死」。另外，「外傷」如股骨頭或股骨頸的骨折，以及較為罕見地「腫瘤」，也會影響到髖關節的健康。
嚴可倫也指出，髖關節病變的症狀包括髖關節隱隱作痛或劇痛，並會影響日常生活；感覺到肢體的活動範圍受到限制，例如彎曲或旋轉困難，卡卡的；走路變得困難，導致跛行或步態不穩；以及髖關節的不對稱，導致兩腿不一樣長，甚至骨盆歪斜。
嚴可倫表示，髖關節病變的早期，可以透過藥物來控制病情，同時避免過重的負擔，但如果退化磨損厲害，且症狀無法改善，可能就要評估是否需要進行人工髖關節置換手術，也就是透過使用人工材料來代替損壞、不堪使用的髖關節，以模擬正常的球狀關節的運作、進而恢復髖關節的功能。
不過，嚴可倫強調，雖然人工髖關節置換手術能夠改善患者的生活品質，如減輕疼痛、增加關節的靈活性等，但最好在演變到需要手術的程度之前，盡可能保持健康的生活方式，像是適度運動、保持正確的姿勢和適當的體重，以減輕關節的壓力，若發現自己或身邊的人出現髖關節病變的症狀，建議尋求醫療專業的幫助來做診斷，並在必要的時候進行適當的治療。
本文經台中光田醫院骨科主治醫師嚴可倫臉書專頁《有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外》授權報導
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