顛覆傳統　台中國際動漫博覽會主打「條漫」

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕表示，此次展覽相當精彩，以手機、電腦閱讀的｢條漫」為發想，聚集國內外，尤其台灣、日本、韓國的條漫作品，感謝策展人、動漫創作者及數位出版平台的支持與指導，機會難得，歡迎民眾前來觀賞。
盧秀燕指出，市府近年持續努力將台中打造為動漫漫畫之都，除動漫展、影展外，也成功爭取國家漫畫博物館設址於台中西區刑務所官舍群，預計年底開幕。該地交通方便，為日治時代風格的監獄官宿舍，無償提供給國家設館；除了發展動漫產業，打造台中成為動漫基地，也留住台中優質漫畫動漫人才，持續在台中創作；並歡迎全世界愛好動漫民眾，參加國家漫畫博物館相關影展、博覽會等活動。
新聞局長鄭照新表示，除了這次動漫博覽會之外，年底國漫館開展前，還將有一系列豐富的動漫活動，包括10月的動畫影展及12月與日本國際交流基金會合辦的「Manga・北齋・漫畫-從現代日本漫畫看『北齋漫畫展』，今年更是市府跟鳥取縣政府簽定友好交流協定5周年，這次展覽中也特別展出鳥取漫畫王國的得獎作品，9月2日及3日也邀請《名偵探柯南》和《鬼太郎》進行快閃見面會和有獎徵答活動。
策展人暨台灣動漫畫推廣協會理事長蘇微希說明，這次動漫博覽會主題「條漫」有別於傳統「頁漫」，是一種應網路而生的漫畫閱讀方式，採用垂直捲軸閱讀，非常適合隨時隨地使用手機、平板或電腦閱讀。而傳統「頁漫」則以傳統橫向翻頁為主，通常以黑白形式呈現，僅在特定部分使用彩色，因此｢條漫」不但在版面和頁面設計上更自由與靈活，閱讀方式也更符合現代社會的快節奏，也重新定義了漫畫在數位時代的價值。
新聞局表示，為了讓大家更輕易瞭解條漫獨特之處，展覽特別邀請「LINE WEBTOON」(韓國)、「秋田書店」(日本)，以及「CCC追漫台」(台灣)等網路平台，精選台、日、韓知名條漫作品，包含風靡全球的漫畫《女神降臨》、網路人氣漫畫《Sweet Home》、瀏覽數破億作品《我與教授難以啟齒》、影視改編的《黑盒子》、《引路人》、金漫獎得主HOM的作品《課金派戀愛》，以及日本國際漫畫賞金獎得主韋蘺若明的作品《鬼要去哪裡》，還有國際新人漫畫賞入圍新銳KoKai的作品《逆風救援隊》等，讓觀展者深入感受條漫的獨特魅力。