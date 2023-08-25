沒踩雷！國泰金對中國總曝險4千億 總座：經濟可能碰到逆風
國泰金控今（25）日舉行法說會，對於中國房地產開發商恆大、碧桂園、中植系「中融信託」爆發財務危機，總經理李長庚表示，沒有中國不動產開發商授信及個人房貸，對目前浮上檯面這些公司也都沒任何曝險，包括金控、人壽、銀行、產險及中國子行等，包括股票、債券、投資及授信總曝險共4千億元，其中3200億是股票債券部位，800億是放款，地產開發商曝險105億元主要是投資央企債券。不過，李長庚也不諱言從中國最近經濟數字來看，「可能真的碰到一些逆風」，也期待中國有好措施可以防範風險進一步擴大，國泰金也會根據經濟變化調整對投資部位，會很謹慎因應情勢變化。
記者顏真真／台北報導
李長庚進一步指出，國泰金對中國總曝險4千億元，已較疫情前降低2千億元，減少了約1/3，主要是疫情期間經濟活動減緩，資金需求也減少，加上內部風險控管機制也啟動。
至於對中國4千億曝險中，人壽有3600億元，銀行800億元全是授信，對中國地產開發商105億曝險，主要是投資債券，而且都是投資央企，債信好且市場流動性佳，並有82%都是5年到期，僅5%是最近3年到期。
國泰金財務長陳晏如也補充表示，國泰世華銀在中國大陸授信是完全0逾放，也沒有投資任何不動產開發商的授信，目前的授信餘額也只剩78億人民幣，折合約新台幣約340億元左右。
對於中國經濟展望，李長庚坦言，從最近經濟數字來看，「可能真的碰到一些逆風」，國際貨幣基金（IMF）估計中國經濟成長率對全球經濟成長的貢獻達1/3，以台灣來講，去年底台灣出口到中國及香港就占38.83%，以台灣來看，也期待中國推出好措施防範風險進一步擴散，期待好政策推動中國經濟復甦。
他也強調，國泰金內部也會根據經濟變化調整投資部位，會很謹慎因應整個情勢變化，這3年半以來對中國曝險部位已調整快2千億元，這麼大的部位，而且對中國地產曝險仍相對較小。