阮經天、張鈞甯回娘家　盧秀燕：台中出品必屬佳作

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首映會上，監製唐在揚、金鐘導演曾英庭、男女主角張鈞甯和阮經天全員出席，主創人員清一色都是台中人，劇組用帶著新作品「回娘家」的心情，分享回台中拍戲的甘苦談，不僅與現場觀眾熱烈互動，更邀請所有台中市民用實際行動支持優質國片，台中人挺台中人。
新聞局表示，台中近年大力推廣影視產業，打造台中成為影視之都，除了打造友善拍片環境外，更提供優質作品補助、協拍服務，「查無此心」獲得新聞局補助協拍，不負眾望於各大影展獲得佳績，是監製唐在揚繼「緝魂」後又一部強勢懸疑作品，也是張鈞甯首度擔任監製的處女作、金鐘導演曾英庭的首部劇情長片，相信透過導演和男女主角的精湛演技，帶領大家進入緊張刺激的電影世界，再創票房佳績。
「查無此心」全片於台中沙鹿龍崗南坑、豐原分局、正德醫院、台中高鐵站附近等地取景拍攝，身為台中人的監製唐在揚說，非常感謝台中市政府的支持，這部電影沒有台中市政府的大力支持，不會拍得那麼順利。「查無此心」將於9月8日上映，台中市是全台第一場首映會，誠如他先前承諾的，「一定在台中辦首映會，因為我們都是台中人！」唐在揚也說，希望現場觀眾多加宣傳這部好電影，但是在上片之前千萬不要劇透「兇手是誰」，引起現場一片笑聲。
身為台中大甲人的導演曾英庭則說，他自己就是編劇，來到台中拍攝，一定想拍到自己記憶中的氣味和場景，在考量拍攝地點時，私心找了許多過去喜歡的場景，其中最難忘的是片中出現的「黑白切小吃店」，正是他從小吃到大的愛店。
女主角張鈞甯說，她第一次擔任監製，先看到很棒的劇本、很棒的主創團隊，劇本也是很少見從女性角度切入談兩個受傷的靈魂，讓她更加投入角色當中；張鈞甯也笑稱，她擔任監製，才能力邀阮經天來當她的男主角，時隔15年，上次合作在墾丁，這次合作就來到台中。
男主角阮經天提到，導演曾英庭非常關懷社會弱勢，「查無此心」不僅只是懸疑驚悚的電影，更多的是表現關懷社會底層的人，他們也許不像表面上看起來這麼軟爛，如果我們用心去看，拋開成見、拋開原本的想像，也許會透過電影看見社會角落的這群人。
新聞局說，電影「查無此心」獲得金馬獎5項大獎提名、台北電影節12項大獎提名並獲得最佳配樂、最佳造型設計2座獎項；國外也接連獲得包括鹿特丹國際影展、新加坡國際影展、紐約亞洲電影節等國際影展邀請，更在加拿大奇幻電影節新導演競賽單元中獲得「評審團特別表揚」，未上映就在國內外屢創佳績，也成為台中協拍電影的佳作典範。