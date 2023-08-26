貌美如花！緬甸詐騙集團女王　黑幫富二代拓展緬北地下事業

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私底下魏榕經營地下事業，主要依靠電信詐騙起家，其父魏超仁除了是緬甸果敢共產黨主席、緬甸聯邦議會議員外，更是當地霸主彭家聲最為信賴的副司令，一度成為緬北四大家族中最強的一員，因為政商、黑金勾結。彭家聲在2022年2月過世後，魏超仁更大幅擴張在果敢區經營賭場、毒品等不法事業。
以魏超仁為首的魏家，是緬甸果敢自治區唯一手握軍權的家族，魏榕雖然年輕貌美，但從小便受到軍事的薰陶，她在社群平台上發布的影片，以長相清秀的富三代生活為主軸，給人正派經營的錯覺，但魏榕身為黑幫大哥的女兒，做盡許多黑暗勾當。
果敢自治區的四大家族中其他三家，多半從事賭場和礦產生意，然而魏家的亨利集團卻將目光看向詐騙產業，打造出詐騙業帝國，並且發展出詐騙產業鏈，不斷複製商業模型到旗下各個分公司，她研發出的詐騙手段甚至成為詐騙集團的抄襲範本。
社群媒體Ｘ（前稱為推特）帳號 @AsiaFinance透露，魏榕受過高等教育，父親有意將她栽培成菁英，求學後便返鄉接手家族生意，她憑藉聰明的腦袋，利用網路騙取大量貪婪的「豬仔」前往緬甸工作，並將「豬仔」壓榨到屍骨無存。
@AsiaFinance 指出，販賣一人至亨利集團詐騙園區能夠賺取數萬美元，是當地平均收入 4 千元台幣的數十倍，因此當地人會鋌而走險，綁架外地人販賣予亨利集團用以賺取高昂收入。由於當地政商勾結情況嚴重，一旦進入「豬仔」園區，外力根本難以營救。
魏榕受菁英教育長大，也曾接觸過外國世界，她深諳人性心理，並藉此擴大事業版圖。魏榕除了讓豬仔從事電信詐騙之外，也會把旗下的顏值高的員工打扮成網紅，然後推展直播事業，再收割粉絲的金錢，或者騙取粉絲去緬甸北方旅遊。例如帥哥李賽高曾風靡中國並衝上微博熱搜，坐擁一百二十萬粉絲，網紅李賽高過去以自彈自唱中國歌曲來吸睛，獲取廣大粉絲，然而有粉絲發現李賽高的影片，背景音竟然傳出「豬仔」的淒厲尖叫聲和打人的聲音，讓人議論紛紛，後來才被踢爆他的頻道隸屬於亨利集團旗下的網紅事業。
魏榕透過帥哥和美女的容貌騙取粉絲來緬甸，謊稱來緬甸就能跟這些網帥和網美談戀愛，或是以高薪誘騙華裔人士，這些「豬仔」來到緬甸後，會被要求從事詐騙工作，業績不達標的人會被虐打和囚禁，毫無利用價值的「豬仔」則會被摘取器官，或是賣去其他電信園區，手段殘忍。