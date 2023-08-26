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貌美如花！緬甸詐騙集團女王　黑幫富二代拓展緬北地下事業

▲亨利集團董事長魏榕是緬甸人口中有著美貌和蛇蠍心腸的緬北詐騙集團女王。（圖／翻攝自微博）
▲亨利集團董事長魏榕是緬甸人口中有著美貌和蛇蠍心腸的緬北詐騙集團女王。（圖／翻攝自微博）

國際中心賴正琳／綜合報導

近幾年緬甸和柬埔寨成為詐騙集團的據點，時常傳出令人髮指的人口販運事件。緬甸北方有多個來自中國的黑幫勢力把持，其中亨利集團董事長魏榕名聞遐邇，是緬甸人口中有著美貌和蛇蠍心腸的緬北詐騙集團女王。

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亨利集團表面上經營飯店、房地產、礦產、金銀珠寶和旅遊事業，是緬甸果敢自治區的知名企業，以白家、魏家、雙劉，這四大家族稱霸果敢自治區。魏榕繼承家族產業，2021年甚至錄製新年祝賀影片，公開代表魏家發言。

▲魏榕繼承家族產業，2021年甚至錄製新年祝賀影片，公開代表魏家發言。（圖／翻攝自抖音）
▲魏榕繼承家族產業，2021年甚至錄製新年祝賀影片，公開代表魏家發言。（圖／翻攝自抖音）
私底下魏榕經營地下事業，主要依靠電信詐騙起家，其父魏超仁除了是緬甸果敢共產黨主席、緬甸聯邦議會議員外，更是當地霸主彭家聲最為信賴的副司令，一度成為緬北四大家族中最強的一員，因為政商、黑金勾結。彭家聲在2022年2月過世後，魏超仁更大幅擴張在果敢區經營賭場、毒品等不法事業。

以魏超仁為首的魏家，是緬甸果敢自治區唯一手握軍權的家族，魏榕雖然年輕貌美，但從小便受到軍事的薰陶，她在社群平台上發布的影片，以長相清秀的富三代生活為主軸，給人正派經營的錯覺，但魏榕身為黑幫大哥的女兒，做盡許多黑暗勾當。

▲中資緬甸KK園區（圖／美聯社／達志影像）
▲中資緬甸KK園區手段兇殘，把人質看作「豬仔」，藉此牟利。（圖／美聯社／達志影像）
果敢自治區的四大家族中其他三家，多半從事賭場和礦產生意，然而魏家的亨利集團卻將目光看向詐騙產業，打造出詐騙業帝國，並且發展出詐騙產業鏈，不斷複製商業模型到旗下各個分公司，她研發出的詐騙手段甚至成為詐騙集團的抄襲範本。

社群媒體Ｘ（前稱為推特）帳號 @AsiaFinance透露，魏榕受過高等教育，父親有意將她栽培成菁英，求學後便返鄉接手家族生意，她憑藉聰明的腦袋，利用網路騙取大量貪婪的「豬仔」前往緬甸工作，並將「豬仔」壓榨到屍骨無存。

▲魏榕受過高等教育，父親有意將她栽培成菁英，求學後便返鄉接手家族生意「亨利集團」，成為詐騙集團女王。（圖／翻攝自抖音）
▲魏榕受過高等教育，父親有意將她栽培成菁英，求學後便返鄉接手家族生意「亨利集團」，成為詐騙集團女王。（圖／翻攝自抖音）
@AsiaFinance 指出，販賣一人至亨利集團詐騙園區能夠賺取數萬美元，是當地平均收入 4 千元台幣的數十倍，因此當地人會鋌而走險，綁架外地人販賣予亨利集團用以賺取高昂收入。由於當地政商勾結情況嚴重，一旦進入「豬仔」園區，外力根本難以營救。

魏榕受菁英教育長大，也曾接觸過外國世界，她深諳人性心理，並藉此擴大事業版圖。魏榕除了讓豬仔從事電信詐騙之外，也會把旗下的顏值高的員工打扮成網紅，然後推展直播事業，再收割粉絲的金錢，或者騙取粉絲去緬甸北方旅遊。例如帥哥李賽高曾風靡中國並衝上微博熱搜，坐擁一百二十萬粉絲，網紅李賽高過去以自彈自唱中國歌曲來吸睛，獲取廣大粉絲，然而有粉絲發現李賽高的影片，背景音竟然傳出「豬仔」的淒厲尖叫聲和打人的聲音，讓人議論紛紛，後來才被踢爆他的頻道隸屬於亨利集團旗下的網紅事業。

▲百萬網紅李賽高，遭警方公告為詐騙集團。 （圖／截取自《抖音＠zzzzzzhileng》）
▲百萬網紅李賽高，遭警方公告為詐騙集團。 （圖／截取自《抖音＠zzzzzzhileng》）
魏榕透過帥哥和美女的容貌騙取粉絲來緬甸，謊稱來緬甸就能跟這些網帥和網美談戀愛，或是以高薪誘騙華裔人士，這些「豬仔」來到緬甸後，會被要求從事詐騙工作，業績不達標的人會被虐打和囚禁，毫無利用價值的「豬仔」則會被摘取器官，或是賣去其他電信園區，手段殘忍。

▲利用網帥和網美的高顏值，以及高薪誘惑為噱頭，將貪婪的「豬仔」騙往緬甸。（圖／翻攝自微博）
▲利用網帥和網美的高顏值，以及高薪誘惑為噱頭，將貪婪的「豬仔」騙往緬甸。（圖／翻攝自微博）

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